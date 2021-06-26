金山商會報告 民眾傾向增加警力

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）對於最新的報告結果感到鼓舞。（視頻截圖）

舊金山 商會（SF Chamber of Commerce）發布最新的民意調查報告顯示，民眾傾向認為應該要在罪案高發的地方增加警力，同時認為舊金山的生活質量在下降。

報告指出，無論受訪者的性別、年齡、種族、黨派、居住的社區，屋主還是租客，對於上述結論的態度基本上一致。

具體而言，76%的舊金山選民同意「增加高犯罪率地區的警察 人數」應該是高度優先事項；76%的舊金山選民認為「在社區中擴大社區執法（Community-Based Police）工作」應該作為高度優先事項；64%的舊金山選民報告稱「增加繁忙地區的警察人數」應該是高度優先事項；60%的舊金山選民同意「維持對警察學校的課程撥款」是一個高度優先事項。

舊金山商會主席兼首席執行官方達雷（Rodney Fong）說，這些數據將有助於告知、指導舊金山的民選官員。他認為，儘管在我們街道上的安全不應該「用數字來衡量」，而是應該要讓舊金山的上班族、居民和遊客，在街道上行走時真正感到安全。

該報告也指出，連續第二年70%的居民認為舊金山的生活質量有所下降。這其中的原因可能是因為疫情 ，也可能是因為街頭的遊民、毒品以及治安等因素。大約88%的人認為，近年來無家可歸遊民的情況惡化，80%則認為解決無家可歸遊民危機，應該是市府施政的重中之重。

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）對於這個結果也感到鼓舞。他說，對於安全的擔憂，引發人民對於增加警察的支持，同時舊金山人也強烈支持警察局開展更多「以社區為基礎」的警務工作。針對選民傾向支持警察學校撥款的事情，史考特也表示繼續聘用新的、多元化背景的警察，反映了舊金山人、警察局的包容價值。