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金山馬連縣爆2波變種疫情 群體免疫倖免於難

編譯組／馬連縣23日電
馬連縣證實近來爆發兩起Delta變種病毒疫情，但已獲控制。（Gettty Images）
馬連縣證實近來爆發兩起Delta變種病毒疫情，但已獲控制。（Gettty Images）

馬連縣官員22日證實，當地最近曾爆發兩波印度變種病毒（Delta）疫情，數十人確診。

馬連縣衛生官員22日表示，當地最近有數十名未接種疫苗的居民確診感染delta病毒，如果不是馬連縣有高疫苗接種率，後果可能會更嚴重。馬連縣的接種率本周突破90%（至少已接種一劑者），是灣區接種率最高的縣。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「由於本縣疫苗接種率已突破90%，所以疫情發展受到限制。如果是在過去，病例早就已激增。相反地，病毒大體上被具有免疫力的民眾包圍著，因此疫情很快就消失，這就是所謂的『群體免疫』（herd immunity）。這次的疫情警告我們，還未接種疫苗的民眾很容易感染Delta病毒。」

第一起疫情發生在相鄰的聖安塞莫（San Anselmo）和菲爾法克（Fairfax）地區，共30人確診，全部都是符合接種資格但未接種的居民，其中一人需要住院，但已康復。儘管馬連縣沒有對每一個病例進行基因排序，但做過基因排序的病例都顯示是delta病毒引起。

第二起疫情發生在諾瓦度（Novato）一所學校，有25人確診，部分確診者是年齡還未符合接種資格的兒童。威利斯說：「這起疫情以這所學校為中心，有部分病例是透過與學校有關的體育活動或社交活動感染的。」

馬連縣表示，兩起疫情都在14天內獲得控制，目前所有感染者都已康復。

威利斯說：「從這兩起疫情可以看出未來整體疫情的發展趨勢。病毒傳播範圍的大小，取決於社區中疫苗接種人數的多寡。當未接種疫苗群體中的病例快速增加，又快速減少，而且沒有擴大傳播，這就是群體免疫的情形。我們看到，新增病例都是未接種疫苗者，這正是為何我們努力讓本縣的接種率接近百分之百的原因。」

Delta病毒已知比其他新冠病毒更具傳染性，也更致命，美國現在的新增病例有兩成都是Delta病毒所引起。

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