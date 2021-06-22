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減警局1800萬預算 屋崙市議員：用於預防暴力

記者劉先進／屋崙報導
市議員勵琪表示，削減警局預算，是希望投資於預防暴力。此外，將一些非暴力的911報警電話，交給民間團隊處理。警局專職處理暴力犯罪。（記者劉先進／攝影）
市議員勵琪表示，削減警局預算，是希望投資於預防暴力。此外，將一些非暴力的911報警電話，交給民間團隊處理。警局專職處理暴力犯罪。（記者劉先進／攝影）

屋崙市議員勵琪對本報表示，削減市警局預算，是希望投資於預防暴力。此外，將一些非暴力的911報警電話，交給民間團隊處理。警局專職處理暴力犯罪

勵琪此前介紹新預算時說，警局預算過去15年增長70%，從不到2億到超3.5億。市長薛麗比的擬議預算，將45%的普通基金用於警務，只將2%的資金用於公園、圖書館和暴力預防。她的預算建議，將警務工作的重點放在暴力犯罪上，並投資於保持大家安全的社區服務。市議會將在24日討論，最遲在30日前通過最終版預算。

勵琪說，以華埠為例，遭遇的挑戰包括人身攻擊、槍枝暴力、搶劫等犯罪，警員處理這些暴力和嚴重犯罪訓練有素。但警局並不適合應對低水準的非暴力事件，如汽車堵路需被拖走，建築物內假警報等。她的預算案希望解決此問題，將警員預算部分資源，轉移到最適合解決低級別的非刑事、非暴力問題上。將本就人手不足的警員資源，集中在嚴重的暴力犯罪。比如說，需警局解決的搶劫案，只有整體數量的6%。要讓警力集中在此類案件上。「希望華埠社區知道，我一直倡議華埠維持此前的兩名警員配置，分別是華埠聯絡警員和華埠資源警員。」

勵琪曾有聲明闡述計畫。即，希望將預算從警員巡邏中轉移出來，確保資源集中在阻止和解決暴力、嚴重犯罪上。將1800萬轉移到暴力預防。維持目前每年兩期、兩年四期警員學院的規模（市長薛麗比建議兩年6期）。在第二個財年凍結911戰術行動組的宣誓警官職位空缺。節省360萬經費，在首個財年試點社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立團隊，含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非刑事、非暴力犯罪、致電911時，團隊出馬處理。

屋崙警員正在華埠辦公。（記者劉先進／攝影）
屋崙警員正在華埠辦公。（記者劉先進／攝影）

勵琪建議，降低一些非刑事服務電話的優先順序，如虛假警報，重組警員部門，以集中處理嚴重和暴力犯罪。保留警察局的巡邏人員、社區資源警員和減少犯罪小組，以及現有的四個戰術行動組。

華埠居民擔心，精神病患者可能失控犯下暴力事件，社區移動援助響應者可能難處理。勵琪強調，團隊要積極與警方溝通協調。萬一出現暴力問題，警員需陪同處理。

勵琪說，民眾需要一個安全的社區和良好的基礎設施。警員是建立安全社區的一部分。居者有其屋，人人有工作、有醫療保險，才能防止遊民和暴力。「作為一個城市，我們有責任確保所有居民，無論住在哪個社區，都有基本的住房、工作和醫保。不努力為無家可歸者提供服務是不負責任的，因為這有可能導致一個更不安全的社區。我們必須讓民眾有尊嚴地生活。」

預算 華埠 暴力犯罪

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