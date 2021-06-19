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漢服端午祭屈原 東灣小鎮飄詩意

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北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、保羅、黃世陽／攝影)
北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、保羅、黃世陽／攝影)

一張茶席、一曲越劇，約50名與會者穿上不同形制的漢服，衣袂飄揚，羅帶分香，絲竹裊裊，翩然起舞。一曲黃詩扶的「山鬼」響起，讓東灣Niles小鎮平添了幾分懷古之意。

這是北加州漢服社日前在舉辦的首屆端午雅集活動。

漢服社的志願者們，為準備這場雅集各展所長，手繪了屈原工筆畫像，並特別書寫了祭文，設置了神案，用綠、白兩色紙藝花卉，將活動現場打扮得端午氣息十足。

北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、保羅、黃世陽／攝影)
北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、保羅、黃世陽／攝影)

端午節的傳統民俗是祭祀屈原，因此祭祀環節是本次活動的重中之重。三位漢服女生，分別向屈原畫像敬獻了香火、鮮花和時令水果。司儀宣讀完祭文之後，全體與會者肅穆地向屈原行拱手禮。

隨後的雅集環節，主辦方安排了傳統的功夫茶表演，伴隨著笛子和洞簫民樂演奏，還有一位小姐姐帶來了越劇「西廂記」選段「落紅陣陣」。盛裝打扮漢服愛好者匯聚一堂。

活動吸引了不少其他族裔民眾的好奇與圍觀。有人能認出來「這是漢服」。還有兩位白人大叔專程回家取了相機前來拍照。

帶著兒子和先生，開車一個多小時從舊金山趕來的Dana說：「沒想到在遠隔萬里之外的異國他鄉，還能有這麼多漢服同袍聚集在一起，以傳統的方式慶祝端午佳節」。不僅她本人難忘，對培養下一代的民族自豪感也有幫助，能讓海外的華人孩子對自己的背景、文化更有認同感。

祭祀屈原是活動重點。北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、...
祭祀屈原是活動重點。北加州漢服社端午雅集弘揚傳統文化。(北加州漢服社提供，張奕、保羅、黃世陽／攝影)

召集人言潔予表示，北加州漢服社（North Califronia Hanfu Corporation）成立於2017年，現有成員近350人，主要活躍於灣區及周邊的沙加緬度、蒙特瑞等地。成員們多為在矽谷工作的高科技人士，以及在北加州地區求學的留學生，在自己的專業之外，大家都熱愛漢服以及書法、曲藝、武術等傳統中國文化。「漢服讓我們開啟了斜槓人生，結識了更多志趣相投的伙伴們」。

成立迄今，北加州漢服社組織了各種茶會、雅集、漢服主題外拍，與射藝社一起組織漢服射藝活動。 去年元月，北加州漢服社在舊金山總圖書館舉辦了漢文化新春雅集，展示了各朝各代的漢服及盔甲，也表演了崑曲、京劇、茶藝、古風歌曲和傳統民樂，節目時長2個半小時，觀眾上千人。

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