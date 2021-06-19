加州攻擊性武器禁令 22紅州要求撤銷

美國22個共和黨州要求聯邦法院下令加州停止執行攻擊性武器禁令。（Getty Images）

美國 22個共和黨州呼籲舊金山聯邦法院停止執行攻擊性武器禁令，他們稱，如果人們能被允許攜帶可連續射擊的槍枝，加州和其他地區的民眾會更安全。

以亞利桑納州 為首的22個共和黨州，在本周提交給舊金山聯邦第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）的文件中說：「守法公民擁有現代化步槍有利公眾安全、減少非法槍支暴力的威脅，讓我們的家園和街道更安全。」

加州1989年制定的禁令對攻擊性武器的定義是：AR-15型半自動步槍和有可拆卸彈匣與有前握把等特殊功能的手槍。但22州表示，這些槍枝應該被稱為「現代化步槍」（modern rifle），美國有數百萬民眾擁有，而且在45州都是合法的。

推翻這項禁令的聖地牙哥聯邦法官貝尼提茲（Roger Benitez）在6月4日公布的判決書中用的也是「現代化步槍」一詞，他稱加州這項禁令違憲，侵犯人們攜帶武器自衛的權利。

貝尼提茲在判決書中說：「和瑞士刀一樣，AR-15步槍將保護家園的武器和保衛國家的裝備完美結合為一體。」他表示，AR-15步槍很少用於攻擊，利刃和毆打反而是命案較常見的作案工具，但AR-15步槍對阻止入侵者攻擊非常重要。

然而，美國近半數大規模槍擊案使用的正是AR-15步槍，包括2012年震驚全美的康州珊迪虎克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案。加州州長紐森（Gavin Newsom）斥責貝尼提茲的判決是「對公眾安全和無辜加州人生命的威脅」，已要求上訴法院予以推翻，並在上訴過程中繼續執行禁令。

對於加州要求繼續執行禁令，22個共和黨州和支持擁槍團體表示不滿，他們呼籲法院駁回繼續執行禁令的要求，並撤銷禁令。

提出停止執行禁令的22個州當中，阿拉斯加州 、亞利桑納州、愛達荷州和蒙大拿州屬於第九巡迴上訴法院的管轄範圍。第九巡迴上訴法院其他管轄範圍還包括加州、夏威夷州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州。

亞利桑納州檢察長布諾維奇（Mark Brnovich）發表聲明說：「我們的憲法第二修正案權利一再受到脫節的加州和無知利益團體的攻擊。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，萬一法院在上訴過程中批准貝尼提茲的判決，「將造成大批被禁的攻擊性武器湧入加州」，會和貝尼提茲兩年前做出另一項判決後發生的情形一樣。

兩年前，加州選民投票通過一項彈匣禁令，禁止使用可裝10顆以上子彈的彈匣，但被貝尼提茲以這項法案違憲推翻。貝尼提茲這項判決雖然在生效六天後被暫停，但已造成大量違法彈匣流入加州。