我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

加州攻擊性武器禁令 22紅州要求撤銷

編譯組／舊金山18日電
美國22個共和黨州要求聯邦法院下令加州停止執行攻擊性武器禁令。（Getty Images）
美國22個共和黨州要求聯邦法院下令加州停止執行攻擊性武器禁令。（Getty Images）

美國22個共和黨州呼籲舊金山聯邦法院停止執行攻擊性武器禁令，他們稱，如果人們能被允許攜帶可連續射擊的槍枝，加州和其他地區的民眾會更安全。

亞利桑納州為首的22個共和黨州，在本周提交給舊金山聯邦第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）的文件中說：「守法公民擁有現代化步槍有利公眾安全、減少非法槍支暴力的威脅，讓我們的家園和街道更安全。」

加州1989年制定的禁令對攻擊性武器的定義是：AR-15型半自動步槍和有可拆卸彈匣與有前握把等特殊功能的手槍。但22州表示，這些槍枝應該被稱為「現代化步槍」（modern rifle），美國有數百萬民眾擁有，而且在45州都是合法的。

推翻這項禁令的聖地牙哥聯邦法官貝尼提茲（Roger Benitez）在6月4日公布的判決書中用的也是「現代化步槍」一詞，他稱加州這項禁令違憲，侵犯人們攜帶武器自衛的權利。

貝尼提茲在判決書中說：「和瑞士刀一樣，AR-15步槍將保護家園的武器和保衛國家的裝備完美結合為一體。」他表示，AR-15步槍很少用於攻擊，利刃和毆打反而是命案較常見的作案工具，但AR-15步槍對阻止入侵者攻擊非常重要。

然而，美國近半數大規模槍擊案使用的正是AR-15步槍，包括2012年震驚全美的康州珊迪虎克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案。加州州長紐森（Gavin Newsom）斥責貝尼提茲的判決是「對公眾安全和無辜加州人生命的威脅」，已要求上訴法院予以推翻，並在上訴過程中繼續執行禁令。

對於加州要求繼續執行禁令，22個共和黨州和支持擁槍團體表示不滿，他們呼籲法院駁回繼續執行禁令的要求，並撤銷禁令。

提出停止執行禁令的22個州當中，阿拉斯加州、亞利桑納州、愛達荷州和蒙大拿州屬於第九巡迴上訴法院的管轄範圍。第九巡迴上訴法院其他管轄範圍還包括加州、夏威夷州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州。

亞利桑納州檢察長布諾維奇（Mark Brnovich）發表聲明說：「我們的憲法第二修正案權利一再受到脫節的加州和無知利益團體的攻擊。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，萬一法院在上訴過程中批准貝尼提茲的判決，「將造成大批被禁的攻擊性武器湧入加州」，會和貝尼提茲兩年前做出另一項判決後發生的情形一樣。

兩年前，加州選民投票通過一項彈匣禁令，禁止使用可裝10顆以上子彈的彈匣，但被貝尼提茲以這項法案違憲推翻。貝尼提茲這項判決雖然在生效六天後被暫停，但已造成大量違法彈匣流入加州。

阿拉斯加州 美國 亞利桑納州

上一則

VTA輕軌 可望恢復運營

下一則

走訪奧克蘭遇襲 加州州長紐森幽默回應

延伸閱讀

加州州長紐森遇襲 幽默回應:打招呼方式因人而異

加州州長紐森遇襲 幽默回應:打招呼方式因人而異
加州經濟規模恢復到疫情前還有很長路

加州經濟規模恢復到疫情前還有很長路
繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」

繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」
加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用

加州建疫苗接種電子檔 數碼卡隨時可用
加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
警方封鎖案發現場。（視頻截圖）

舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀、腿多處刀傷

2021-06-17 00:38
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22
舊金山謝婆婆遇襲案公辯律師認為，此案牽扯複雜。(圖截取電視畫面)

舊金山謝婆婆案 台裔律師為嫌犯辯護引熱議

2021-06-12 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手