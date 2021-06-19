更便民！加州推數位疫苗接種認證 出門免帶紙本卡了
繼美國多個州和私人企業推出數位疫苗接種證明後，加州18日也推出「數位新冠疫苗紀錄」系統（Digital Covid-19 Vaccine Record），提供居民一種出示接種證明的新方式。
加州官員堅稱，新推出的數位疫苗驗證系統只是一項便民措施，讓居民能從加州疫苗註冊局取得自己的疫苗接種紀錄，它並非是所謂的「疫苗護照」（vaccine passport）。
要使用這項新系統，民眾必須先上網站myvaccinerecord.cdph.ca.gov註冊。這個網站會要求民眾輸入姓名、生日和疫苗紀錄上的電子郵件地址或電話號碼，還必須設定一個四個數字的個人識別碼，用來打開一個包含個人接種資料的連結，這個連結會透過電子郵件或簡訊提供給民眾。
這項工具未來還會生成一個二維碼（QR code），供民眾在商店、球賽和其他活動中使用，商家或主辦單位可以透過掃描二維碼來確認民眾是否已接種疫苗。
加州科技廳廳長黃思敏（Amy Tong）18日說：「這個系統是為了賦予民眾更多權力架設的。」
這個系統使用開源軟體「智能醫療卡架構」（SMART Health Card Framework）建構，這個軟體的使用者包括許多企業和組織，例如加大醫療體系、沃爾瑪（Walmart ）等。
不過，和在疫情期間推出的許多新系統一樣，加州疫苗驗證系統18日開通後，民眾在使用上遇到許多問題。有人表示，系統告訴他們找不到符合的資料，有人試了兩、三次才註冊成功，有人發現他們第二劑疫苗接種紀錄不在系統中。
官員表示，系統中超過九成的接種紀錄都有聯絡方式，但坦承剩下不到一成並無聯絡方式。如果民眾有這個問題，可以利用加州提供的服務熱線，聯絡提供疫苗接種服務的單位補救。
一向支持建立疫苗驗證系統的柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，加州這項工具可以更人性化一點。他說：「我們發現，一些東西還未設計周全就先被推出。」
協助開發「智能醫療卡架構」的非牟利Commons Project共同創辦人波拉克（JP Pollak）表示，未來幾周內，他們的團隊應該可以推出手機應用程式版本，供商店和其他單位驗證用戶的疫苗二維碼。
波拉克說：「開發這項工具的本意就是希望它愈簡單愈好。不過，對每個人來說，它都是一個全新的東西。」
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