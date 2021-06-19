更便民！加州推數位疫苗接種認證 出門免帶紙本卡了

有了數位疫苗證明，加州居民今後無需再攜帶紙本疫苗卡出門。（美聯社）

繼美國多個州和私人企業推出數位疫苗 接種證明後，加州 18日也推出「數位新冠疫苗紀錄」系統（Digital Covid-19 Vaccine Record），提供居民一種出示接種證明的新方式。

加州正式推出數位疫苗接種驗證系統。（網路截圖）

加州官員堅稱，新推出的數位疫苗驗證系統只是一項便民措施，讓居民能從加州疫苗註冊局取得自己的疫苗接種紀錄，它並非是所謂的「疫苗護照」（vaccine passport）。

要使用這項新系統，民眾必須先上網站myvaccinerecord.cdph.ca.gov註冊。這個網站會要求民眾輸入姓名、生日和疫苗紀錄上的電子郵件地址或電話號碼，還必須設定一個四個數字的個人識別碼，用來打開一個包含個人接種資料的連結，這個連結會透過電子郵件或簡訊提供給民眾。

這項工具未來還會生成一個二維碼（QR code），供民眾在商店、球賽和其他活動中使用，商家或主辦單位可以透過掃描二維碼來確認民眾是否已接種疫苗。

加州科技廳廳長黃思敏（Amy Tong）18日說：「這個系統是為了賦予民眾更多權力架設的。」

這個系統使用開源軟體「智能醫療卡架構」（SMART Health Card Framework）建構，這個軟體的使用者包括許多企業和組織，例如加大醫療體系、沃爾瑪（Walmart ）等。

不過，和在疫情期間推出的許多新系統一樣，加州疫苗驗證系統18日開通後，民眾在使用上遇到許多問題。有人表示，系統告訴他們找不到符合的資料，有人試了兩、三次才註冊成功，有人發現他們第二劑疫苗接種紀錄不在系統中。

官員表示，系統中超過九成的接種紀錄都有聯絡方式，但坦承剩下不到一成並無聯絡方式。如果民眾有這個問題，可以利用加州提供的服務熱線，聯絡提供疫苗接種服務的單位補救。

一向支持建立疫苗驗證系統的柏克萊加大 流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，加州這項工具可以更人性化一點。他說：「我們發現，一些東西還未設計周全就先被推出。」

協助開發「智能醫療卡架構」的非牟利Commons Project共同創辦人波拉克（JP Pollak）表示，未來幾周內，他們的團隊應該可以推出手機應用程式版本，供商店和其他單位驗證用戶的疫苗二維碼。

波拉克說：「開發這項工具的本意就是希望它愈簡單愈好。不過，對每個人來說，它都是一個全新的東西。」