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州長訪屋崙籲支持小商業 當場學習和麵製作披薩

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森（右）學習如何製作比薩餅。（記者劉先進 ／攝影）
州長紐森（右）學習如何製作比薩餅。（記者劉先進 ／攝影）

加州州長紐森、州參議員斯金納（Nancy Skinner）、阿拉米達縣議員陳煥瑛、屋崙市長薛麗比，17日訪問屋崙市中心Graffiti Pizza和Beastmode理髮店時表示，只有小商業完全回歸，加州經濟才能捲土重來（roaring back）。也希望更多人出來消費，支持小商業發展。

美式足球聯盟NFL球星林奇（Marshawn Lynch）此前購買了兩家商店的所在地塊。兩個商店均在疫情前不久開業。店東艾倫（Tyranny Allen）說，理髮店在疫情爆發前開業，後來不得不關閉11個月。所以沒有資格獲得很多補助金，但作為東主態度積極，想盡辦法維持營業。

紐森訪問理髮店時，開心的坐下來，讓店東演示剪髮的情形。到了Graffiti Pizza店，又和主廚莫林納（Matt Molina）一起，學習和麵製作披薩餅。莫林納演示了如何將比薩餅留在空中旋轉。紐森也興致勃勃的模仿，將麵團扔向空中，成功單手接住。莫林納稱讚說，「州長扔麵團技術不錯，讓我印象深刻。」

Graffiti Pizza東主迪肯斯（Davina Dickens）說，很感激和興奮州長的到來。她雖然獲得薪資保護貸款計畫 （Paycheck Protection Program，PPP）貸款，但沒有拿到其他贈款。因為店鋪2019年10月營業，沒有以前的銷售數據證明疫情造成的損失。

店鋪一度有11個員工，因為疫情原因，目前只剩下6人，客流量恢復到疫情前的50%。三個月來一直在招聘，但總是找不到合適員工。曾在網上放了招聘廣告，只有2人來應聘，其中一人對薪水不滿意，另一人根本就沒出現。人手不夠，大家不得不加班，她一天要工作12小時。

薛麗比表示，希望民眾將錢花費在屋崙核心地帶，「這意味著民眾要回歸，到處消費。也許可以考慮停止從亞馬遜購物，到社區來見見這些了不起的企業家。他們是文化的守護者，是社區聚集點。點擊網站購物難以有這樣的收穫。」

屋崙市長薛麗比、州長紐森和州參議員斯金納（自左至右）訪問屋崙小企業。（記者劉先進...
屋崙市長薛麗比、州長紐森和州參議員斯金納（自左至右）訪問屋崙小企業。（記者劉先進 ／攝影）

紐森說，他很瞭解小企業，他的第一份工作就是小企業提供的。還曾在聖拉菲（San Rafael）一家餐廳做雜工，擦窗戶、洗桌子。這份經歷教會他如何磨練決心和努力工作，也啟發他創業，後來從政。加州的410萬家小企業對經濟復蘇至關重要。小企業雇用了全州一半勞工，讓每個社區和城市獨一無二。「小企業不僅僅事關真金白銀，而是植根社區，讓人們跨越差異，走到一起。除非小企業完全回歸，否則經濟不可能捲土重來。」

州長紐森（右）和Beastmode理髮店東主艾倫（左）聊天。（記者劉先進 ／攝影...
州長紐森（右）和Beastmode理髮店東主艾倫（左）聊天。（記者劉先進 ／攝影）

加州此前已經為小企業提供了62億的減稅。紐森說，加州已經發放了25億的小企業紓困金。大約三分之二的受助者是有色人種，略高於一半的接受者是女性。另外15億也將被分發，受助者更加多元化。

為了推動更多居民外出活動消費，加州預計在18日左右宣布一個疫苗驗證系統（vaccine verification system ）。紐森說，這只是一張物理卡和數字化的卡片，並非疫苗護照。

州長紐森（右）學習如何製作比薩餅。（記者劉先進 ／攝影）
州長紐森（右）學習如何製作比薩餅。（記者劉先進 ／攝影）

加州 紐森 疫情

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