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屢傳酒醉失言 金山市議員佩斯金 自爆戒酒治療

記者李晗 / 舊金山報導
華埠議員佩斯金宣佈自己要接受戒酒治療。（本報檔案照片）
華埠議員佩斯金宣佈自己要接受戒酒治療。（本報檔案照片）

舊金山華埠選區選出的市議員佩斯金（Aaron Peskin）10日周四拋出震撼彈：他在社交媒體上主動宣佈，自己將接受戒酒治療，並且對於自己的行為表示歉意。

有關佩斯金「醉酒」的傳言時有傳出。他本次主動承認接受治療，同樣轟動政壇。根據舊金山紀事報的報導，佩斯金表示自己的戒酒治療將會持續到好轉康復為止，同時他也會盡自己最大的努力繼續在議會中服務，在醫師的建議下保持治療、工作、生活的平衡。

本次事件的導火索源自於本周的一次議會會議上，佩斯金質問和指責市府公園局局長金斯堡（Phil Ginsburg），被認為行為「過火」。舊金山市長布里德（London Breed）也對此表態不會容忍這樣的行為，會諮詢市府律師以及市府人力資源部門的代表來處理這些問題。

同時，紀事報也在周三，也就是佩斯金宣佈接受戒酒治療的前一天，採訪了佩斯金有關他酗酒的話題。紀事報披露已經採訪了20多人，有關佩斯金酗酒「霸凌」（bully）同事、市府工作人員的事情。就在紀事報即將發佈新聞之前，佩斯金搶先主動宣佈接受戒酒治療。

遭到佩斯金「拷問」的金斯堡局長也大爆料，說佩斯金曾經在今年2月時打電話給他，當時是在談論一個城市公園的話題。佩斯金說了一句覺得他的妻子很「火辣」（hot），令金斯堡覺得甚為不妥。

紀事報也披露了佩斯金使用不雅言語的行徑。在一個2020年6月有關稅收的電話會議上，佩斯金當時直接使用生殖器官的詞語，並且言辭中涉及了布里德。佩斯金對此也已經致歉。

此外，2018年北岸區一帶發生火災的時候，佩斯金當時在現場情緒化指罵消防局長，也被質疑是醉酒失態，隨後他也向當時的消防局長致歉。在社交媒體上，一段佩斯金疑似醉酒發言的視頻也在流傳。

不少政界和社區人士紛紛在社交媒體上對佩斯金留言祝福，稱讚他勇敢承認自己的問題，以及祝福他早日康復。

佩斯金在舊金山政界呼風喚雨，資歷很深，與華裔社區關係密切。他擔任過市議會議長，民主黨主席，同時在任滿離職議會之後，又回爐再選，2020年他第五度當選市議員。2018年，當時代理市長布里德被議會同事票選拉下台，佩斯金也被指是幕後的主要策畫者。

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