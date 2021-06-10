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臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

編譯組╱灣區9日電
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書宣布，只要工作性質是能在辦公室以外的地方完成，公司將允許所有員工遠距工作，即是在疫情之後。不過，若他們搬到較便宜的地方上班，薪資可能調降。

臉書9日正式向員工宣布，自6月15日開始，臉書員工可申請要求在家工作。若員工搬至較低生活成本地區，薪水將相應調整。公司也將鼓勵員工不定時進辦公室，加強建立團隊默契。

臉書指出，對於預計返回辦公室的員工來說，也將更有彈性。原則是在辦公室至少有一半時間。臉書計畫於9月初開放美國大部分辦公室、10月完全重啟。直至2021年底，員工最多可在另一個地點辦公20個工作天。

根據監管機構文件，臉書截至今年3月31日，共擁有超過6萬名員工。自去年疫情開始關閉辦公室之後，員工就可遠程工作。臉書執行長查克柏格去年表示，他相信，未來5-10年的遠程工作員工總數比例，至少占據全公司工作力50%。

查克柏格於9日對員工表示，作為自己對遠程及混和工作型態承諾的一部分，他計畫明年將有多達一半時間遠距辦公。他發現，遠程工作給他更多空間做長期思考，並有助他花更多時間陪伴家庭，讓他感到更快樂，並且在工作時更具生產力。他也補充說，在家辦公之外，也會進辦公室，目前正在整理工作時程安排，希望保持與領導團隊的工作節奏與默契，並規畫其他重要里程目標。他說，期待很快能再次在辦公室見到大部分員工。

臉書也正擴大允許搬至其他國家工作的員工人數。公司表示，預計於本月稍晚，將允許任何員工自美國搬到加拿大，或自歐洲、中東或非洲搬到英國任何地方。在此之前，僅有技術或人事招聘職務員工，被允許採用上述選項。到2022年1月，臉書員工將被允許在歐洲、中東或非洲的另外7個國家之間永久搬遷。

其他科技公司也嘗試規畫，如何留住在疫情期間享有遠程工作自由的員工。VMware允許員工成為永久遠程工作者，但若他們搬離矽谷，將可能被減薪。Twitter、Square兩家公司執行長多爾西(Jack Dorsey)則已經宣布，員工可永久在家工作。

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