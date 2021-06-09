加州全面重開倒數計時 金山灣區2縣晉黃 趕上末班車

阿拉米達縣和納巴縣在加州全面重開的前一周晉級黃級。（美聯社）

在加州 經濟重開顏色分級制即將取消的前一周，灣區 阿拉米達縣和納巴縣終於進入限制最寬鬆的黃色級別。

在加州全面重開、恢復疫前經濟之前，阿拉米達縣和納巴縣還有六天的時間可以實施黃色級別的規定，例如，酒吧和酒莊可以恢復室內服務、電影院和健身房顧客容量可以進一步提高。灣區已進入黃色級別的還有舊金山、馬連縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣。

自去年8月開始實施分級制度以來，周二一直是加州的「晉級日」（tier day），州政府會在每周二公布最新疫情報告，並宣布哪些縣將進入限制較寬鬆或較嚴格的級別。這項分級制從最嚴格到最寬鬆的級別依序為紫色、紅色、橙色和黃色。在冬季病例激增期間，加州所有縣都處於紫色級別，一直到今年4月中旬，所有縣才完全脫離紫色級別。

納巴縣衛生局局長雷路西歐（Karen Relucio）說：「晉級黃級可提高商業顧客容量，讓我們為下周全面重開做好準備，同時也提醒我們的居民要接種疫苗 ，才能在限制解除後保護自己和他人。」

納巴縣公布的數據顯示，截至6月8日，納巴縣有62%的居民已完成疫苗接種，73%的居民已至少接種一劑。

阿拉米達縣官員警告，尚未接種疫苗的民眾仍處在危險之中。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「在加州分級制即將解除之際，阿拉米達縣目前只有53%的居民已成疫苗接種，對還未接種疫苗者來說，新冠肺炎依然是一個非常真實的威脅。我們呼籲所有居民繼續採取防疫安全措施，來保護包括還未接種疫苗的兒童等弱勢民眾。」

從9日起，阿拉米達縣和納巴縣的酒吧、啤酒屋和酒莊的室內顧客容量可提高到50%，或最多200人，戶外會議和宴會參加人數最多為200人，如果所有與會者都能出示疫苗接種或陰性檢測結果證明，賓客人數可提高為最多400人。

由於加州州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布將於6月15日解除所有防疫限制，灣區還未進入黃色級別的康曲柯士達縣、蘇諾瑪縣和蘇拉諾縣，屆時將直接脫離橙色級別。