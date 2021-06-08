拔刀強索薯片被捕 舊金山前工務局長奴魯須精神檢查

聯邦法官命令前舊金山市工務局長奴魯在被捕後接受精神健康評估。（美聯社）

舊金山 市府前工務局長、也是該市涉及頗廣的腐敗案醜聞之核心人物奴魯（Mohammed Nuru），在上周的一起離奇事件中被捕，但之後並未被提控；周一被命令接受心理健康評估。

在周一上午的法庭聽證會上，美國 地方法官金(Sallie Kim)命令奴魯接受心理健康評估，必要時再進行心理諮詢。她說，在聽過奴魯因搶劫未遂指控而被逮捕和拘留的陳述後，她對奴魯的健康感到擔憂。奴魯上周被指在一家食物銀行向一名臨時工拔刀索要薯片。不過，在得知奴魯顯然是出於開玩笑的目的後，地區檢察官 辦公室拒絕起訴他。

「這確實讓我擔心，看到一個笑話被這樣解釋有點荒誕，」金在法庭上說，後又補充，「至少對他進行某種評估是沒有壞處的......，我們不希望奴魯先生自己受到某種傷害。」

奴魯在2020年因被指控接受當地開發商的賄賂，並向聯邦調查局特工撒謊而被捕，目前正以兩百萬美元保釋金出獄；如果罪名成立，他將面臨最高20年的聯邦監禁。在他被捕後，其他幾名現任和前任城市官員、承包商以及其他商人也被指控行賄。

奴魯的律師拉姆齊（Ismail Ramsey）堅持他沒有精神問題，稱他6月2日的被捕是一場「誤會」，而舊金山警察局的 「顯然不完整的調查 」加劇了這一誤會。不過，美國檢察官喬伊納（Scott Joiner）說，「事實與拉姆齊的說法不一致」，「受害者顯然不認為這是一個玩笑，並且確實報了警。」喬伊納稱，奴魯問同事「你為什麽不給我買午餐」，認為 「被告人實際上是要為請客吃飯一事認罪。」