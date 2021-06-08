仇恨犯罪？屋崙華埠超市棚子疑遭縱火

屋崙華埠8街一華人超市的棚子，此前被人縱火。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 8街一家超市東主馮女士表示，在人行道上合法搭建、用於儲存售賣蔬菜的木製棚子，此前被人放火燒壞。不知是仇恨犯罪、其他競爭對手放火，還是有人出現精神病問題而縱火 。華埠聯絡警員符美（Mae Phu）日前表示，此案目前正在調查中。

馮女士的超市位於華埠8街繁華地段，平常客流量頗多。由於場地經營空間不大，她向市府申請在人行道上搭建棚子，擺放和售賣蔬菜，也獲得市府批准。但沒想到，就在4月26日凌晨1時49分，木質棚子發生火災。記者在現場看到，棚頂有大火燃燒的痕跡，木架子成炭黑色。

棚頂的木架子成了炭黑色。（記者劉先進／攝影）

馮女士說，弟弟的朋友經過超市時，剛好看到火災，所以趕緊致電911報警。好在已經有其他人也報告給警方，所以消防局很快趕到。值得慶幸的是，火勢不大，很快撲滅。如果當時沒有人看到火災，燒掉的可能不只是木棚子的一點皮毛，而是整個超市甚至臨近建築。

馮女士表示，超市外裝有兩個攝像頭，查看的是門口範圍。人行道上的棚子，剛好在攝像頭監控範圍之外，而旁邊有家商鋪，因為去年Webster街大火波及，還在停業中，攝像頭也沒有起作用。但她個人推測，明顯是縱火。因為棚子不靠近任何火源。且縱火者應該是開車過來快速犯案。如果是在人行道上步行過來，超市門口監控錄像，多少會有一些人行動的痕跡。「我仔細查看過，雖然晚上有人經過，但之後沒有起過火。」

馮女士說，目前不知道縱火原因，也許是仇恨犯罪，也許是有其他競爭商家來故意縱火，還有可能是精神疾病有問題的人到處點火。

警員符美表示，該華人超市 經過政府允許，在人行道搭建了一個棚子售賣貨物，起火點位於棚子。消防局正在積極調查起火情況，警方目前還不清楚起火原因。

這並非屋崙華埠首次出現縱火事件。Webster街700街區商業樓在去年9月16日早上8時許發生五級火警，是華埠30年來最大火災，影響16家商戶營業。警局表示，9月17日早上6時20分，華埠9街200街區發生小型縱火，逮捕拘留70多歲的華人男性嫌犯。消防局調查後來認為，此人可能和華埠大火有關聯，懷疑男子縱火。該縱火嫌犯在華埠數次燒掉一些垃圾罐或硬紙板，有的小型縱火甚至發生在一些商戶門口，因起火點距華埠商戶太近，肯定帶來很多風險，比如燒掉商戶生意，傷及生命等。