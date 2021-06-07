舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

2日一天，東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）和都布林（Dublin），連續發生兩起針對華人 的持槍搶劫，震驚華人社區。都布林警局對本報表示，涉嫌連環搶劫、跟蹤60歲受害者入室搶劫、槍擊受害者的2個嫌犯，已被逮捕。嫌犯分別是19歲的羅伊（Michael Roy）和一名17歲的未成年男性。兩人均被指控謀殺未遂、使用致命武器攻擊和搶劫。警方同時在搜查中繳獲四把非法手槍和一把來福槍（rifle）。

警方從劫匪家中搜出4把非法手槍和一隻來福槍。（都布林警方供圖）

未成年嫌犯被關押在阿拉米達縣少年司法中心。羅伊被關押在聖他利達監獄 （Santa Rita Jail），記者6日從阿拉米達縣監獄系統獲悉，他因為至少六項重罪指控而不得保釋。另外，還有一個嫌犯在逃，警方正在調查中。任何知情者可致電925-833-6638聯繫警方。

跟蹤購物華人 燒掉搶劫用車

2日的搶劫險象環生。數名劫匪先是在屋崙美麗湖附近的東12街夾2街的老人公寓、搶劫一對華人父女。根據目擊者說法，嫌犯持長槍和短槍搶劫，先搶劫一位80多歲老人的袋子，再去搶劫老人女兒的手袋。這位女性不鬆手，劫匪用槍托擊打。女受害者說，當時以為劫匪拿的是假槍，所以和劫匪拉扯手袋。劫匪最終得手離去。

根據都布林警局分析，數名劫匪又在屋崙或其他地方跟蹤購物的60歲男性受害者，到了都布林Clifden Court社區。先是索要財物，再毆打受害者搶劫。受害者試圖追回被搶財物，遭劫匪開槍打中。他已接受手術，病情穩定，正在恢復。劫匪後來還燒掉搶劫用車，換了一輛車逃竄。

警方在3日確定有3名嫌犯，且已獲得嫌犯車牌資訊。到4日，鎖定嫌犯蹤跡。在東灣安蒂奧克（Antioch）的一戶人家中逮捕2名嫌犯，並繳獲非法槍枝。警方相信這些嫌犯對其他地方的類似犯罪負責。

19歲的羅伊（Michael Roy）被指控謀殺未遂、使用致命武器攻擊和搶劫，不得保釋。（都布林警方供圖）

19歲嫌犯涉6項重罪 不得保釋

6日的阿縣監獄系統記錄顯示，羅伊至少面臨六項重罪指控，不得保釋。罪名包括一級謀殺未遂，陰謀實施犯罪，二級搶劫罪，攜帶槍枝入室搶劫，二級入室盜竊罪等，另外還有一項銷毀或隱藏證據的輕罪指控。

都布林警局表示，羅伊還面臨另外一組六項重罪指控，包括劫持汽車、持有槍枝的重罪和持有非法攻擊性武器，屋崙仍在調查中。雖然警方沒有確認，但這一組重罪指控，極可能和屋崙華人父女被搶劫有關。

東灣三谷地區（Tri-Valley）被認為治安良好，學區優秀，矽谷不少華人聚集，有的城市亞裔人口超20%，當地亞裔超市和餐館也頗多。但該地區今年已數次出現跟蹤入室搶劫。本報4月曾獨家報導，布利桑頓（Pleasanton）的華人陳女士和先生在家門口被人持槍指頭搶劫。兩人懷疑是在沃爾瑪購物後被跟蹤入室搶劫。

警方也提醒，外出購物或取錢，一定要留意是否有人尾隨，可透過兜圈反復確認。若真有人跟蹤，可將車開到警局附近，再致電911報警。