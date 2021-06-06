暌違1年…舊金山市政廳 6/7重新對外開放

疫情一年多之後，市政廳將重啟。（本報檔案照片）

舊金山 的地標之一的市政廳（City Hall），將在6月7日（周一）當天重新對外開放。這將是市政廳因為疫情 而對外關閉一年多後，首度重新開放。

市政廳不單單是遊客愛去的著名景點，同時也是本地民眾辦理交費申請等事務的地方。此外，市政廳位於Civic Center前，歷史悠久，古典建築的風格也是特色之一。因為內外的建築風格古典優雅，這裡也是不少人結婚拍照的地方。

市行政官朱嘉文表示，很高興歡迎公眾回到市政廳，憑藉市府從新冠疫情一開始就採取的積極、及時的行動，以及我們在外展和疫苗接種方面取得的成功，現在市政府可以將重點轉向恢復面對面的服務，並繼續促進舊金山的經濟復甦的工作。

市政廳內曾經滿是遊客。（本報檔案照片）

「重新開放市政廳不僅具有象徵意義，而且還意味著那些難以通過電話、互聯網獲得服務的市民，現在可以獲得更多服務的機會。」朱嘉文說。

市政廳開放的入口是通過Goodlett或Grove街。所有遊客、民眾都必須通過上述的入口進入市政廳。進入時，將進行安檢，通過金屬探測器和X光機。Van Ness街和McAllister街入口將保持關閉。

為確保衛生安全，市政廳的清潔人員將定期清潔人員流量大的區域。公共衛生間將開放，並提供洗手液。所有訪客都必須戴口罩、保持社交距離 。市長布里德（London Breed）也將會在6月7日當天在市政廳內舉行活動，包括升彩虹旗等儀式。

此外，市政廳一樓的南大廳（South Light Court）也將會有新冠疫情的相關展覽。