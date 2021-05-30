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聖荷西槍殺案╱嫌犯自宅起火 竟是彈藥放鐵鍋引燃

編譯組／灣區29日電
兇案現場聖荷西輕軌車停放場。 （美聯社）
兇案現場聖荷西輕軌車停放場。 （美聯社）

聖他克拉拉谷交通局 (VTA) 輕軌車停放場大血案發生後兩天，警方回到血案發生地點與槍手聖谷交通局維修工人卡西迪 (Samuel Cassidy) 家中，試圖尋找出兇案線索。警方表示，槍擊案發生同時，槍手卡西迪家中傳出火警，現在起火原因已經確定。

另外，雖然警方沒有提到槍手行兇時間多長，可是根據聖荷西消防隊電話通訊紀錄，26日清晨約6時半交通局輕軌車停放場電話求救後10分鐘，仍可從電話錄音聽到槍聲，說明槍殺過程至少延續了十分鐘。

聖荷西警官皮亞薩 (Joseph Piazza) 說，卡西迪廚房火爐上有一個鍋子，鍋子內有彈藥，由於鍋子經火燃燒加熱，鍋內彈藥爆炸，從而引爆火警。

警方在案發後在現場輕軌車停放場發現至少三支半自動手槍、32個彈匣子。另外在槍手家中，警方發現多罐汽油、12把槍械，以及約2萬5000發各型子彈。

槍手卡西迪的鄰居監視錄影機顯示，兇嫌行兇前，手提一個行李袋，走入他的卡車。警方目前尋找槍手行兇動機。可是縣警局稱，槍手多年來就是一名非常不滿，經常抱怨的交通局員工。

兇嫌卡西迪開車離開聖荷西家時，時間約為26日清晨5時40分。

兇嫌卡西迪的父親詹姆斯·卡西迪 (James Cassidy) 說，他的兒子罹患躁鬱症 (bipolar) ，有時會突然情緒爆發，行為殘暴。詹姆斯·卡西迪已向受害人家屬道歉。他說：「我不認為我所說的話會減輕他們的痛苦。但我對這件事情感到非常、非常、非常抱歉。」

根據聖縣縣警局，慘案發生時間約為26日清晨6時30分。聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，案發現場是VTA的晨間例會會議室。槍手衝入會場，用類似自動步槍的武器向正在開會的員工射擊，打死八人。槍手隨後開槍自殺。

VTA人員表示，案發時正是這個停放站最忙碌的時候。電車司機和維修人員正聚集在一起，准備開始一天的工作。

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