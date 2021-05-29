眾議員蓋茲嗆矽谷 遭批煽動

醜聞纏身聯邦眾議員蓋茨發言遭抨擊。(取自臉書)

醜聞纏身的聯邦眾議員 蓋茲(Rep. Matt Gaetz)在集會中大聲疾呼指出，網路大軍正在矽谷 監視壓制群眾。同時，曾為前川普總統盟友的蓋茲，呼籲支持憲法第二修正案。相關內容後來被發布到推特，錄影內容並且迅速傳播，引起部分立法人士猛烈抨擊蓋茲語言煽動暴力。

蓋茲曾因涉嫌與一名未成年女孩發生性關係，面臨聯邦調查，但他本人強烈否認指控。他於27日在一場名為「美國優先 」(America First)集會中，將苗頭指向矽谷社交媒體巨頭，認為大眾不應屈服於矽谷網路監視器，試圖壓制阻撓群眾，並轉而為第二修正案辯護。

部分人士將其解讀為保守派應對矽谷採取行動。蓋茲在會中表示，國家有第二修正案，大家有使用它的義務。相關蓋茲發言內容受到抨擊，有人更呼籲眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）將他自眾議院司法委員會中撤職。

蓋茲與支持者則反駁了這段截至28日下午已被觀看超過200萬次的內容，遭到剪接編輯，表示他所強調的第二修正案並非針對矽谷，並指出他在本月稍早在佛羅里達的一次集會中，已發表過幾乎相同的評論。蓋茲發言人希爾(Harlan Hill)駁斥說，由於發言內容受到剪接而缺乏相關背景訴說，造成「蓄意謊言」(willful lies)，不負責任的誤解是為了分裂美國，要求停止歪曲內容。

事實上，蓋茲對第二修正案的評論備受關注。他除了說美國人有義務使用修正案之外，也指出第二修正案是關於公民在有必要情況下，維持對政府進行武裝叛亂的能力。他說，希望永遠不要發生，但承認國家創始原則並確保它們被完全理解，相當重要。蓋茲曾於本月稍早在一場集會譴責矽谷後，又熱烈討論槍枝使用權利。有些人將其解讀為，要挺身對抗矽谷。

在社交媒體上發布傳看的內容也引起加州的民主黨聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)的注意，他表示，有關蓋茲的聯邦調查正在進行中，麥卡錫應撤除蓋茲在司法委員會職位。