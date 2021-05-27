Google村10億元開發案 聖荷西市議會通過

聖荷西正式通過Google村開發案。(Getty Images)

聖荷西 市議會25日晚上正式對市中心Google 村開發案進行投票，在議員一致投下贊成票後順利通過，為Google這項投資金額超過10億元的計畫掃除了最後的障礙。

這項名為「市中心西區」（Downtown West）的開發案，會在聖荷西市中心80畝土地上，興建730萬平方呎的辦公室空間和數千個住房單位。這將是Google第一個多用途辦公園區，也將是他們面積最大的園區之一，預計可為聖荷西帶來2萬5000個工作機會。

鑑於封閉的舊式科技園區讓外界與科技公司之間產生愈來愈大的疏離感，科技業的成功導致矽谷的可負擔住房短缺、文化發生變化，Google決定針對這些現象做出改變。隨著新冠疫情 逐漸緩解，Google除了推動讓員工重返辦公室，還計畫將目前總部所在地山景城轉型為一個大型的科技城鎮。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在25日晚上的會議中說：「我要感謝Google看到這個計畫的可能性。Google所做的遠超過遵循政府規定，他們對我們的社區做出了巨大的承諾。」

支持者稱這項龐大的開發案具有「變革性」，是「黃金標準」，它是聖荷西有史以來最大的經濟開發計畫，將使市中心徹底改頭換面。

在這80畝土地上，超過一半的面積會用來興建住房和公共空間。「市中心西區」將提供4000個住房單位，其中1000個單位是可負擔住房，還會興建300個飯店房間、800個供Google企業來賓使用的短期住宿寓所、50萬平方呎的零售店空間，以及15畝的開放空間和公園。開發案最快明年開始動工，但預計需要10年到30年的時間才能完工。

「市中心西區」開發總監亞雷納（Alexa Arena）說：「這將是一場長途旅行，我們不是只會在這裡待五年的開發商，而是實際考慮如何成為這個社區一部分的居民。」

此外，Google也與聖荷西達成協議，將成立一個1億5480萬元的社區基金，用來幫助無家可歸者、提供工作培訓、解決聖荷西可負擔住房短缺的問題，以消除部分社區人士認為「市中心西區」會使這些問題惡化的疑慮。