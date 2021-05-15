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暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德坐上新回歸的列車線路，高興地揮手。（視頻截圖）
市長布里德坐上新回歸的列車線路，高興地揮手。（視頻截圖）

暌違一年之後，舊金山的軌道公交列車N線、KT線和F線終於回歸。列車回歸，可以方便民眾出行，也將有助促進舊金山的經濟復甦。

從5月15日（周六）開始，民眾將再次可以在街頭看到公交Muni標誌性的軌道列車行駛，同時地下的公交列車車站也都會重新開放，像是West Portal，Forest Hill，一直到市中心的Powell，Montgomery，碼頭Embarcadero。

回歸之後的線路在周一至周五將會從早上6時運行至晚上9時，周末則是早上8時至晚上9時。

市長布里德（London Breed）說，要想使舊金山走出疫情，向前發展，就需要我們盡一切努力，使Muni恢復全面服務。「隨著我們重新開展更多的業務和活動，我們的公交服務必須能夠容納更多的乘客，並幫助人們通行於舊金山市各地區，這一點至關重要。」

她表示，本周末Muni地下列車服務，F線等路線又回來了，並且Muni還做了新的改進，如地鐵隧道中的Wi-Fi，服務變得更加完善。

N線主要是通行日落區的Judah街和舊金山市中心，是眾多日落區的華人上班族前往華埠、金融區搭乘的線路。KT線路則是通行英格賽（Ingleside）、Balboa Park和市中心，再到米慎灣、灣景區的線路，也有大量華人搭乘。

值得一提的是，舊金山極具特色的F列車（F Market & Wharves，碼頭線路）也都會回歸街頭。市長布里德，州議員威善高（Scott Wiener），市議員安世輝（Ahsha Safai），交通局長譚姆林（Jeffery Tumlin），交通委員黎慧心等一眾官員，都提前一天在周五率先搭乘像小船一樣的車輛遊街，歡迎這些公交線路回歸。

單次搭乘舊金山的公交的費用大約是3元。當前免費公交的議題也在市府內成為爭議話題，有市議員提出要將全市公交變成免費大眾運輸，試點三個月。市議會預計會在下周表決。

民眾將可以在舊金山街頭看到公交標誌性的軌道列車行駛。（視頻截圖）
民眾將可以在舊金山街頭看到公交標誌性的軌道列車行駛。（視頻截圖）

舊金山 華人 地鐵

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