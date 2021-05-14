氣象局：北加州本周末有機會降暴雨

灣區部分地區本周末有機會下大雨。（Getty Images）

國家氣象局表示，目前在太平洋大西北地區出現的暴風系統，本周末將南移至北加州 ，可望為灣區帶來幾場大雷雨。

氣象預報指出，這個暴風系統14日會到達北加 州，包括曲尼特縣（Trinity）、莫達克縣（Modoc）和西斯邱縣（Siskiyou），下午和晚上有15%到20%的機會降暴雨 。

接著，暴風系統會緩慢往南移動，最有可能出現閃電的時間是15日，以沙斯達山（Mount Shasta）和優勝美地（Yosemite）之間的喀斯喀特（Cascade）山區和塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）山頂發生的機率最高，出現暴雨的機率為20%到30%。沙加緬度地區15日出現暴雨的機率為10%，瑞定（Redding）和雷德布拉夫（Red Bluff）為10%到20%。

氣象局預測，這個暴風系統不太可能為灣區帶來豪雨，但14日和15日部分地區會下大雨。

氣象局表示，北加州這個月份出現暴風雨並不罕見，但土壤極度乾燥則很罕見，這是因為連續兩個冬季降雨過少造成的。雖然塞拉內華達山脈15日有很大機率發生閃電，但當地土壤的含水量還很高，因此，發生嚴重山火的機會並不大。

氣象學家卡羅爾（Scott Carroll）說：「由於曲尼特縣的植披還不到很乾燥的程度，應該沒有必要對當地發出紅旗警報。但是較南的北加州地區，包括雷克縣（Lake County），植披已經非常乾燥，隨時都可能引發野火。所幸這次的風暴通過的地區大部分是較北的北加州地區。」