金山華裔見義勇為 追趕砸車盜竊犯 奪回財物

「亞裔強勁」的發起人廖國良，追趕砸車盜竊嫌犯，保住受害人的財物。（本報檔案照片）

舊金山 的砸車盜竊案居高不下，已經成為城市「名片」。近日流傳的一個視頻顯示，有華裔 在一宗砸車盜竊案件發生之後，在案發現場追趕嫌犯，最終保住受害車主的財物，沒有被盜走。

這位華裔見義勇為的事件，過程被監控錄像拍下，也被多個主流媒體報導，在社交媒體上引起討論。同時，這位追趕嫌犯的華裔，也是成立「亞裔 強勁」（Asians Are Strong）機構的代表。

監控錄像的片段可見，多位人士追出馬路，追趕嫌犯。（視頻截圖）

案發是在本周早些時候，地址位於舊金山日本城，當時華裔廖國良（Hudson Liao）和Jeremy Jong在日本城的餐廳吃飯，有店員目擊到了砸車盜竊的發生。隨後廖國良、Jong等人直接衝上街頭，追趕嫌犯。

根據英文媒體的報導，當時嫌犯分頭逃跑，於是他們也分頭行動。Jong跟著兩個嫌犯跑進入一棟大樓內，廖國良則和另一個餐廳的員工追趕第三個嫌犯。最終嫌犯逃開，但是從車內盜取的財物、行李箱等都被保住。據悉，當時被砸的車，車主是來自芝加哥的遊客，他們當時正在日本城吃飯，準備要去機場回芝加哥。

根據視頻可見，當時多名人士從餐廳跑出，在舊金山街頭追趕嫌犯。最後拿回被盜取的行李箱之後，也可以看到有四個行李箱，擺在被砸破車窗的車輛前。Jong事後也對傳媒說，希望亞裔社區能夠一起合作團結起來。

早在4月時，廖國良、Jeremy Jong等人就以「亞裔強勁」的名義在舊金山發起集會，鼓勵民眾習武自衛。當時在市政廳前舉行的習武集會，也吸引了大量民眾圍觀，有泰拳（Muay Thai）、拳擊散打（Boxxing）、柔道（Judo）、詠春（Wing Chun）、以色列防身術（Krav Maga，近身格鬥）、棍棒術、空手道等的展示。

現在在「亞裔強勁」的社交媒體上，比如Instagram（https://www.instagram.com/asiansarestrong/），都有教授民眾如果自衛防身的視頻。不過，習武可以自衛，但民眾仍須十分小心，有些嫌犯會攜帶武器，不是拳腳可以應付得了的。