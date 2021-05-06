在義大利殺警 灣區2青年終身監禁

在義大利犯下殺警案的灣區青年納特耶約特（中）被判終身監禁。（美聯社）

灣區 兩名男子涉嫌於2019年在義大利 羅馬殺害當地一名警察 ，5日被陪審團判處終身監禁。

在對21歲的艾德（Finnegan Lee Elder）和20歲的納特耶約特（Gabriel Natale-Hjorth）做出判決之前，兩名法官和六名平民組成的陪審團進行了長達12個小時以上的討論，最後決定對兩人處以義大利最高刑罰。

艾德和納特耶約特被判罪成，罪名包括謀殺、企圖勒索、攻擊他人、反抗執法人員，和無正當理由攜帶攻擊型刀械。當主審法官菲尼提（Marina Finiti）宣讀判決書時，法庭響起一片驚呼聲。

檢察官指出，艾德用他從加州帶來的利刃連刺義大利副旅長雷加（Mario Cerciello Rega）11刀，納特耶約特則協助艾德將兇刀藏在飯店房間裡。根據義大利法律，即使沒有動手殺人，殺人犯同謀也可被控謀殺。

雷加遺孀艾西里歐（Rosa Maria Esilio）5日在法庭上手持雷加遺照聆聽判決，聽完判決後淚流滿面，並擁抱親人。

艾西里歐走出法院後仍不斷啜泣說：「他的正直得到了維護。他是所有人的兒子，也是捍衛所有人的國家憲兵。他是最棒的丈夫，了不起的人，也是值得尊敬和擁有榮譽的國家公僕。」

在判決宣讀之後，兩名被告立即被帶出法庭。艾德的父親伊森（Ethan Elder）在艾德步出法庭時對他大喊：「費尼根，我愛你！」伊森和妻子顯然對判決感到震驚。

艾德的律師波爾佐尼（Renato Borzone）稱陪審團對其當事人做出的這項判決是「義大利的恥辱」。納特耶約特的律師（Fabio Alonzi）阿隆齊則表示他無言以對。

在陪審團宣布判決前，艾德和納特耶約特曾被允許走出法庭內的被告鐵籠，和他們的律師坐在一起。艾德對其中一位律師說：「我很緊張。」他還拿著耶穌受難像隔著玻璃和納特耶約特相望。

艾德和納特耶約特是灣區居民，2019年高中畢業後相約前往歐洲旅遊，當時艾德為19歲，納特耶約特為18歲。他們在羅馬買毒不成，與當時身著便衣的雷加和另一名警察瓦里亞雷（Andrea Varriale）發生衝突。

艾德和納特耶約特2020年受審時表示，他們以為雷加和瓦里亞雷是要攻擊他們的幫派份子，並堅稱雷加和瓦里亞雷從未出示證件證明他們是警察。不過，瓦里亞雷作證時則表示，他和雷加出示了國家憲兵的證件。

檢察官表示，艾德使用一把長7吋的軍刀猛刺雷加，造成雷加當場血流如注，後來在醫院不治身亡。