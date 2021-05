罷免州長紐森選戰 恐花費納稅人4億元

罷免州長紐森的選戰,將花費納稅人約4億元。(getty image)

專家估計,今秋罷免加州 州長紐森 的選戰,將花費納稅人約4億元。有人認為,花費這麼多納稅人的錢,可能會對共和黨倡導的罷免選戰產生反效果。

加州民主黨選戰策略家史拉高 (Darry Sragow) 表示,如果民主黨採取宣傳浪費金錢、浪費時間的策略,可能會對尚未決定是否投票罷免紐森的搖擺選民產生作用,對共和黨推出的這次特別選舉投下反對票。

雖然加州財務局表示,有關整個罷免選舉的花費,必須要到等今夏才能確定,可是加州選舉官員與書記公會 (the California Association of Clerks and Election Officials)認為,由於預防新冠疫情 相關措施,此次全州性特別選舉,將花費州府府庫4億元經費。

4億元經費預估是根據加州各縣調查所達到結論。薩特縣 (Sutter County) 選務處總裁姜斯頓(Donna Johnston) 表示,新冠疫情爆發前所舉辦的2020年民主黨總統提名人初選時,選務處為每個選民花了12元,可是2020年總統大選正值疫情高峰期,選務處必須準備大量郵遞選票,選務工作人員也必須配戴防護面罩等,結果選務處為每個選民所花的經費高達18元。

姜斯頓表示,即使目前疫情較為緩和,這次罷免選舉將仍然繼續採用郵遞選票,而且現在縣府還需要代選民準備郵遞選票回郵郵資。

另外對加州各縣可能產生的一個經濟難題是。2020年總統大選經費全由聯邦政府負責,許多府庫不充裕的縣府擔心必須自行負責選務處開支。雖然根據加州州法,州府必須補助罷免選舉的費用,可是如何補助,詳情仍未明朗。姜斯頓指出,2003年罷免加州州長戴維斯(Gray Davis) 選舉時,州府並沒有補助任何費用。

政治財務專家雷文生 (Jessica Levinson) 強調,加州應當設法不要那麼輕易進行罷免選舉,一方面是罷免選舉成立的門檻太低,只要取得上次州長選舉投票總數12%的簽名,罷免選舉即可展開,這並非一件非常困難的事情,更何況當事人可以用金錢,吸引選民簽名,促成罷免選舉成立。

雷文生說,4億元能做多少公益福利,如推行學生營養午餐,提供更多遊民收容所等。罷免紐森成功機會微弱,可是我們卻需要為了這件事,花費大筆經費。紐森2021-22年度的學校精神健康服務經費也才不過4億元,另外加州工作力發展計畫的經費也才有3億5300萬元。