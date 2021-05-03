我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

罷免州長紐森選戰 恐花費納稅人4億元

編譯組／灣區電
罷免州長紐森的選戰，將花費納稅人約4億元。(getty image)
罷免州長紐森的選戰，將花費納稅人約4億元。(getty image)

專家估計，今秋罷免加州州長紐森的選戰，將花費納稅人約4億元。有人認為，花費這麼多納稅人的錢，可能會對共和黨倡導的罷免選戰產生反效果。

加州民主黨選戰策略家史拉高 (Darry Sragow) 表示，如果民主黨採取宣傳浪費金錢、浪費時間的策略，可能會對尚未決定是否投票罷免紐森的搖擺選民產生作用，對共和黨推出的這次特別選舉投下反對票。

雖然加州財務局表示，有關整個罷免選舉的花費，必須要到等今夏才能確定，可是加州選舉官員與書記公會 (the California Association of Clerks and Election Officials)認為，由於預防新冠疫情相關措施，此次全州性特別選舉，將花費州府府庫4億元經費。

4億元經費預估是根據加州各縣調查所達到結論。薩特縣 (Sutter County) 選務處總裁姜斯頓(Donna Johnston) 表示，新冠疫情爆發前所舉辦的2020年民主黨總統提名人初選時，選務處為每個選民花了12元，可是2020年總統大選正值疫情高峰期，選務處必須準備大量郵遞選票，選務工作人員也必須配戴防護面罩等，結果選務處為每個選民所花的經費高達18元。

姜斯頓表示，即使目前疫情較為緩和，這次罷免選舉將仍然繼續採用郵遞選票，而且現在縣府還需要代選民準備郵遞選票回郵郵資。

另外對加州各縣可能產生的一個經濟難題是。2020年總統大選經費全由聯邦政府負責，許多府庫不充裕的縣府擔心必須自行負責選務處開支。雖然根據加州州法，州府必須補助罷免選舉的費用，可是如何補助，詳情仍未明朗。姜斯頓指出，2003年罷免加州州長戴維斯(Gray Davis) 選舉時，州府並沒有補助任何費用。

政治財務專家雷文生 (Jessica Levinson) 強調，加州應當設法不要那麼輕易進行罷免選舉，一方面是罷免選舉成立的門檻太低，只要取得上次州長選舉投票總數12%的簽名，罷免選舉即可展開，這並非一件非常困難的事情，更何況當事人可以用金錢，吸引選民簽名，促成罷免選舉成立。

雷文生說，4億元能做多少公益福利，如推行學生營養午餐，提供更多遊民收容所等。罷免紐森成功機會微弱，可是我們卻需要為了這件事，花費大筆經費。紐森2021-22年度的學校精神健康服務經費也才不過4億元，另外加州工作力發展計畫的經費也才有3億5300萬元。

加州 紐森 疫情

上一則

關於糖尿病 你該知道的4件「食事」

下一則

陳錫澎被襲…怕女兒擔心 沒主動告訴她

延伸閱讀

削減監獄人口 加州擬提前釋放7.6萬囚犯

削減監獄人口 加州擬提前釋放7.6萬囚犯
加州民主黨年會開幕 為紐森保駕護航反罷免

加州民主黨年會開幕 為紐森保駕護航反罷免
加州州長罷免選舉最新民調：56%反對、40%支持

加州州長罷免選舉最新民調：56%反對、40%支持
冒用受刑人詐領失業救濟金 加州逮69人

冒用受刑人詐領失業救濟金 加州逮69人
近150萬連署有效 罷免紐森成案 預計今年底前投票

近150萬連署有效 罷免紐森成案 預計今年底前投票

熱門新聞

亞裔家庭在舊金山漁人碼頭險遭搶劫。圖為漁人碼頭。(Getty Images)

亞裔家族18人遊漁人碼頭 遇持槍匪險被搶

2021-04-26 14:06
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49
針對華埠罪案飆升，仇恨犯罪增多，陳錫澎多次發聲。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

2021-04-30 00:15
灣區一名男子接種嬌生疫苗也出現血栓現象。（美聯社）

加州灣區男接種嬌生 出現血栓 可能是全美男性首例

2021-04-27 10:40
屋崙男子岡薩雷茲上周在阿拉米達市遭警方壓頭致死。圖為案發現場影片的畫面。（阿拉米達市警局提供）

警壓頸致死？影片曝加州奧克蘭26歲男當場死亡 家屬討公道

2021-04-28 01:35
劫匪拿出槍準備搶劫。（視頻截圖）

華人取錢被跟蹤險遭搶 開車到警局解困

2021-04-27 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員