本報臉書粉絲團 開啟讀者健康新生活
華人注重養生，健康的生活習慣體現在平時生活中的點點滴滴。疫情之後，大家對於健康的資訊需求更大。
舊金山世界日報與台灣聯合報系旗下的元氣網合作，將會在世界日報的臉書粉絲團（專頁Page）上分享熱門的健康資訊影音片段，開啟讀者的健康新生活模式。
像是心臟不舒服的預警信號、浴室潮濕衛生清潔的注意事項，以及平時生活中的防癌小知識等。這些熱門的教育性質影片，會陸陸續續在本報的臉書粉絲團上呈現給各位讀者，歡迎各位讀者能夠前往臉書粉絲團觀看。
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本周六（5月1日）晚8時，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心的護理師譚敦慈，將在本報的粉絲團上教大家如何保持浴室的衛生清潔。因為浴室是家裡最潮濕、最容易長霉的地方，譚敦慈護理師帶大家來她家的浴室，教你如何讓浴室保持乾燥、整潔。
譚敦慈的丈夫是已故的知名醫師、被譽為「仁心醫俠」的林杰樑。譚敦慈曾經伴隨夫婿投入毒物研究數十年，擅長用簡單快速方式，跟大眾分享健康生活訣竅。
其中，她點出一些衛生習慣一定要改掉，像是浴室不能留放濕毛巾等。還有哪些讓浴室乾燥、清潔的好習慣呢？感興趣的讀者，記得不要錯過周六晚上登錄臉書粉絲團觀看。影片上線之後，也能夠隨時點開觀看（https://www.facebook.com/sfworldjournal）。此後，本報也將定期發布新的健康話題影音，讓讀者們能夠時刻專享最優質前沿的養生資訊！
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