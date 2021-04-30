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本報臉書粉絲團 開啟讀者健康新生活

記者李晗／舊金山報導
護理師譚敦慈將在本報的臉書粉絲團上教大家如何保持浴室的衛生清潔。（元氣網提供）
護理師譚敦慈將在本報的臉書粉絲團上教大家如何保持浴室的衛生清潔。（元氣網提供）

華人注重養生，健康的生活習慣體現在平時生活中的點點滴滴。疫情之後，大家對於健康的資訊需求更大。

舊金山世界日報台灣聯合報系旗下的元氣網合作，將會在世界日報的臉書粉絲團（專頁Page）上分享熱門的健康資訊影音片段，開啟讀者的健康新生活模式。

像是心臟不舒服的預警信號、浴室潮濕衛生清潔的注意事項，以及平時生活中的防癌小知識等。這些熱門的教育性質影片，會陸陸續續在本報的臉書粉絲團上呈現給各位讀者，歡迎各位讀者能夠前往臉書粉絲團觀看。

尚未加入本報臉書粉絲團的讀者，可以點擊https://www.facebook.com/sfworldjournal，並且點讚（Like）和跟蹤（Follow）。

本周六（5月1日）晚8時，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心的護理師譚敦慈，將在本報的粉絲團上教大家如何保持浴室的衛生清潔。因為浴室是家裡最潮濕、最容易長霉的地方，譚敦慈護理師帶大家來她家的浴室，教你如何讓浴室保持乾燥、整潔。

譚敦慈的丈夫是已故的知名醫師、被譽為「仁心醫俠」的林杰樑。譚敦慈曾經伴隨夫婿投入毒物研究數十年，擅長用簡單快速方式，跟大眾分享健康生活訣竅。

其中，她點出一些衛生習慣一定要改掉，像是浴室不能留放濕毛巾等。還有哪些讓浴室乾燥、清潔的好習慣呢？感興趣的讀者，記得不要錯過周六晚上登錄臉書粉絲團觀看。影片上線之後，也能夠隨時點開觀看（https://www.facebook.com/sfworldjournal）。此後，本報也將定期發布新的健康話題影音，讓讀者們能夠時刻專享最優質前沿的養生資訊！

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