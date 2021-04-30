亞太裔文化月5月1日開鑼 挑戰中創新

市長布里德（右四）與多位亞裔官員、社區領袖、商界代表，為亞太裔文化月預熱。（記者李晗／攝影）

一年一度的亞太裔傳統文化月（APA Heritage Month）即將在5月1日（周六）正式開鑼。因為疫情，亞裔 社區面臨前所未有的挑戰，舊金山 的文化月活動也將積極求變，在系列挑戰中推出各式創新的活動，推動各族裔社區團結和文化交融。

4月29日，舊金山市長布里德（London Breed）協同一眾亞太裔官員和社區領袖出席發布會，為今年的亞太裔文化月預熱。

布里德在致辭中強調亞裔社區對於美國、舊金山的貢獻。她呼籲各族裔社區都能夠團結站在一起，並且期待疫情逐漸好轉之時的各色文化月活動，像是亞美電影節（CAAMFest）。

疫情之下，亞裔社區面臨暴力、歧視的威脅。因此增進跨文化、跨族裔、跨社區之間的互助理解則顯得尤為重要。亞太裔傳統文化基金會、舊金山的亞裔文化月活動創辦人鄭可欣表示，今年的文化月活動的主題是「慶祝堅韌精神，提振社區之聲」（Celebrate Resilience, Uplift Voices），彰顯亞裔社區的歷史功勛，同時融入了新時代的行動（activism），號召更多的族裔、社區來加入這個對話當中。

當天的發布會選址在舊金山的亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）。館長許傑透露，將會和多元族裔的文化博物館合作，比如非裔移民博物館（Museum of the African Diaspora）。他也期待，這樣的合作能夠開啟一個新的契機，讓不同族裔背景的文化博物館機構能夠持續推進社區和諧。

市行政官朱嘉文、圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）等出席發布會。玄柏高也是首任韓國裔的舊金山圖書館館長。今年文化月中也會慶祝舊金山首爾姐妹市45周年，在首爾出生的玄柏高也備感鼓舞。此外，北加州日本商會等團體的周年慶，以及世界日報的45周年的慶祝，都是今年文化月慶祝的一環。

亞太裔文化月的啟動儀式將會在5月1日下午2時於舊金山日本城的廣場舉行。今年文化月的系列活動也已經全部出爐，詳情可見舊金山的文化月官方活動網址：https://apaheritage.org/。