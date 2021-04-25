金山訪谷區治安大會 居民籲裝街頭監控

訪谷區有一半的居民都是亞裔，其中不少是華人移民。（本報檔案照片）

舊金山 東南面的華裔 聚居區訪谷區（Visitacion Valley），周末召開了線上治安大會。不少居民提出街頭加裝監控錄像設備的想法，成為當天熱議話題。

訪谷區的亞裔人口過半，其中許多是華裔移民。早前震驚全城的黃婆婆（Yik Oi Huang）遇襲受重傷、一年後死亡的案件，就是發生在訪谷區內，因此加強治安的呼聲高漲。

現在社區也有聲音希望加裝攝像頭，據悉也有社區團體正在募捐籌畫此事。

訪谷區市議員、現任舊金山市議會議長華頌善（Shamann Walton）表示，現在有資源可以在街頭加裝攝像頭，如果想要參與項目的志願者，可以聯繫他們辦公室（郵箱：[email protected]）。

華頌善說，在志願者屋主的房子前加裝攝像頭，不會收取居民的費用，但是居民沒有權限看攝像頭拍攝的內容，會交由舊金山防止罪案資源中心（SF Safe）或者其他機構來管理。據悉已經有部分家庭和屋主已經在展開加裝攝像頭的程序。

華頌善也說，對於訪谷區和灣景區，自己已經擬定了一套完整的社會治安計畫，同時也已經聘請社區防暴力的治安專員，正在與社區人士舉行會議展開研究。

此外，舊金山警察 委員余健全，訪谷區所屬的警局英格賽（Ingleside）分局的分局長瓊斯（Nicole Jones）也有出席會議。余健全呼籲民眾善用華語的報警熱線，415-558-5588，有粵語和國語的接線員。

瓊斯則通過列舉數據指出，相較於去年，現在訪谷區的暴力犯罪正在下降，今年有兩起槍擊案，沒有兇殺案發生。她也說，訪谷區會是英格賽分局的一個重點關注區域，巡警之中也會有粵語雙語警員，每天的早晚都會有巡警巡邏。訪谷區社區領袖陳美玲多年以來也在社區內要求政府提供更多的雙語服務，因為區內有大量的華人移民，英文水平不高，因此她呼籲市政的各項信息，像是議員辦公室的信件發布，警察局的信息發布都應該要有中英雙語。