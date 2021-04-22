大索爾1號公路坍方修復 周五通車

穿越大索爾的一號公路將於周五提前重新開放。(美聯社)

一號公路是進出大索爾的主要幹道，為該地區散居的居民以及每年到訪此地著名沿海景區的數百萬遊客提供了便利。但這條風景優美的小道不斷地給加州 交通廳帶來挑戰，因為它是一條沿著陡峭的懸崖而建的狹窄的山路，這些懸崖會從百英尺高度直插太平洋。2017年風暴 造成的滑坡，曾使大索爾一號路被關閉長達一年之久。

今年1月份的暴風雨過後，大索爾一號公路沿線又出現了50多處滑坡，其中大部分程度較輕。然而，加州交通廳絲毫沒有任何改道或放棄這條著名沿海公路的想法。

「壓根就沒想過要放棄高速公路或不去管它。」加州交通廳第五區公共信息官員西福斯（Jim Shivers）當時說。

加州交通廳幾乎立即開始了在該地區的工作，乾燥的天氣和越來越長的日照時間也幫了大忙。

「我們能做到每周七天，每天幾乎12小時輪班工作，」西福斯說。

加州交通廳決定恢復該路段後，工人們著手清理掉7萬立方碼的樹幹、石塊和其他在塌方中掉落的碎物。該部門的維修爆破隊也被叫來，用炸藥將堵在滑坡區域的大石塊炸開。

一個空洞被鑿開後，卡車運來重型壓實的土壤，將空洞填回路面水平。工人們還安裝了一系列大型排水涵洞，讓小溪裡的碎石順利地從路面下面流過，避免同樣問題再出現。

西福斯表示，交通廳在重建一號公路的路段時進展很順利。

本周，交通廳已開始鋪設瀝青，並在路面上劃標識條紋。在接下來的幾個月，工人們將會在那裡安裝護欄並進行水土流失控制。

州交通廳官員將於23日（周五）上午在現場舉行小型儀式，並在中午正式將該路段重新開放。

維護穿越大索爾的一號公路面臨巨大的挑戰，西福斯說，「我們已經建造了一條新的道路，它將在未來好些年內為數百萬人提供服務。」但他還說，「大自然母親畢竟是無法超越的因素。我認為，大索爾海岸的高速公路，因為面對太平洋的風暴，未來任何事情都是可能發生的。」