專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

許多人已預約接種新冠疫苗 ，在前往預約點施打前，專家建議牢記幾項要點，包括提早抵達、戴口罩、保持社交距離 、妥善保存疫苗卡、接種後保留時間休息、溫水淋浴緩解不適與發燒等。

接種疫苗前，建議穿著寬鬆T恤，因為需要露出上臂才能進行注射。好處是若施打後疼痛，這是非常可能發生的現象，脫下寬大T恤，比解開襯衫鈕釦容易。若可能，準備一些時間休息，接種疫苗後休假1-2天，給自己休息時間，以提供施打疫苗後可能出現的副作用。此外，提早抵達預約點，可能有機會早些進入接種現場、加快疫苗施打過程。

接種疫苗時，選擇在慣用手注射。舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，這可能有助於減緩疫苗接種後的手臂疼痛。因為常用手臂比不慣用手臂有更多移動，從而有效分散手臂中的血流，減少隔日出現手臂疼痛的可能性。

此外，前往接種定點時，不要忘記口罩和保持社交距離，疫情尚未結束，因此得戴好口罩，並與等待疫苗接種排隊人群保持數英尺距離。不要遺失或損壞新冠疫苗卡。儘管遺失可申請替代卡，但過程相當麻煩。

接種疫苗後，若需要，可服用Advil或Tylenol。部分人對在接種疫苗後發生副作用、服用非處方止痛藥有些疑慮。但耶魯大學 醫學院疫苗學專家與小兒傳染病專家耶爾迪芮(Dr. Inci Yildirim)表示，有些研究發現，在疫苗注射之前，給孩童服用含有「對乙醯胺基酚」(acetaminophen) 成分藥物，會降低抗體產生，但目前為止針對此研究對新冠疫苗的影響尚無定論，非處方藥對疫苗的影響也仍不清楚。

耶爾迪芮認為，雖需做更多研究，但接種新冠疫苗後需要緩解疼痛，沒有任何醫學理由阻止服藥。可在不超過建議劑量情況下服用。美國疾病防治中心也表示，在疫苗接種後，可以服用非處方止痛藥，但不要在接種前服用。

疫苗施打之後，可搖動手臂。陳子平指出，這是減緩手臂疼痛的有效方法，尤其在走出注射結束的等待區時，就開始擺動手臂，因為有助於將疫苗劑量重新分配到離注射位置較遠的身體部位，有效減少手臂痠痛感。他表示，按摩施打處還不如擺動手臂，因為按摩只是讓疫苗停留在肌肉區域、不會增加血流循環供應。接種完疫苗後，也可沖個澡。耶爾迪芮說，溫水淋浴有助緩解不適與發燒。他與陳子平都建議，可用冷敷或毛巾減輕疼痛。