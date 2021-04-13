我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

阿拉米達縣 全面開放16歲以上接種疫苗

編譯組／灣區12日電
阿拉米達縣全面開放16歲以上居民接種疫苗。（Getty Images）
阿拉米達縣全面開放16歲以上居民接種疫苗。（Getty Images）

繼上周宣布開放特定郵遞區號的16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗後，阿拉米達縣進一步開放縣內所有地區16歲和16歲以上的居民接種。

阿拉米達縣衛生局在網站上表示，即日起，縣內所有16歲和16歲以上居民可以透過加州疫苗系統My Turn預約接種。這項決定是在何時決定的並不清楚。

舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）指出，阿拉米達縣除了開放給縣內所有16歲和16歲以上居民接種，也同時開放給在當地工作的民眾接種，阿拉米達縣居民甚至本周起也可預約到舊金山一個接種站接種。

楊馳馬表示，他很高興看到阿拉米達縣擴大居民接種資格，希望舊金山也能跟上阿拉米達縣的腳步。

楊馳馬推文說：「現在離加州開放給所有16歲以上居民接種疫苗的日子僅剩數日，但灣區接種工作的不一致和不平等現象已達到極度荒謬的程度，灣區應該立即開放給所有16歲以上居民預約。」

楊馳馬表示，灣區疫苗接種資格的不一致性導致居民產生不必要的困惑，尤其是那些還未符合資格接種的居民。他認為，灣區所有縣都應該在4月15日加州全面開放接種之前，允許所有居民先行預約。

目前，灣區康苗柯士達縣，阿拉米達縣、聖他克拉拉縣和灣區以外的布特縣（Butte）及史丹斯勞縣（Stanislaus）都已經開放16歲以上居民接種疫苗。

灣區 疫苗 加州

上一則

語言障礙、網站翻譯有誤 亞裔疫苗接種難處多

下一則

「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

延伸閱讀

洛縣男性因新冠死亡遠高於女性 打疫苗比例差距也大

洛縣男性因新冠死亡遠高於女性 打疫苗比例差距也大
嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症

嬌生疫苗供應量銳減 一男子接種完仍重症
不必預約 12日可在洛縣「小台北」的疫苗中心接種

不必預約 12日可在洛縣「小台北」的疫苗中心接種
19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票
葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓