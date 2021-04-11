狂匪搶車撞人 東灣華人車行遇劫 東主：仇恨犯罪

孫順游提供的視頻顯示，劫匪駕駛白色車輛撞到攔在車前的員工。（視頻截圖）

東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華裔二手車 車行東主孫順遊（Danny Sun）10日表示，9日下午2時30分，一名20多歲的白人男性劫匪跑到店鋪假裝買車，然後向員工示意口袋有槍，威脅其拿出車鑰匙，搶走價值3萬1000多元的2016年Audi S5車。員工試圖阻止劫匪，被他撞到，員工被車子的力量順勢爬到車頂上，車子加速，他從車頂掉到地上，好在車沒有從員工身上碾過，員工雖然受到驚嚇，但只是受了輕傷。

車行東主孫順遊相信，持槍劫車案是一起針對亞裔的仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

孫順遊懷疑，這是一起針對亞裔 的暴力犯罪，他和家人已懸賞1000元，希望抓捕劫匪。他已報警，警方雖然派人前來聽取報告，但專職偵探到12日（周一）才能過來。「亞裔犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）也出資2500元懸賞，希望市民致電510-233-1214（ID: 21-003430）舉報。

假買車、真搶劫 員工輕傷

孫順遊的二手車商店EKE Motorsports位於艾爾賽利度的San Pablo大道。他經營店鋪已10多年。9日下午1時許，他就接到一個人的電話，對方聲稱想買一輛二手車，要給現金。但當時，他不在車行內，所以希望對方一個小時左右過來。隨後他送父親到華埠 下車，並開車往回趕。該顧客提前了一點時間，來到車行內，和商店內一名西裔員工聊天，「對方看起來真想要買車一樣，問東問西，到處看車，雙方聊了近20分鐘。我的員工也很開心，以為快要做成一單生意了，所以有問必答。」

圖為劫匪照片。（取自社媒）

孫順遊說，接著，劫匪坐在Audi S5車內，對車行員工說，「我口袋裡有一把槍，但不想使用，你最好把車鑰匙給我。」當時，男劫匪穿著一件連體衫，示意口袋中有類似槍枝的東西。員工沒有辦法，只能將鑰匙交出。

隨後，劫匪開車準備逃跑。員工試圖在車前擋住他。現場的監控錄像拍下這一幕。員工穿著紅色衣服，攔在白色車子前不走，白車加速撞到員工腿部，員工順勢爬上車頭，又接著爬到車頂上。白車再次加速，員工從車頂掉下來，打了一個滾，但很快爬起來。劫匪則駕車逃之夭夭。

東主：這是仇恨犯罪

孫順遊表示，好在員工沒有被車子碾到，只是摔倒過程中受了輕傷，並無大礙，否則後果不堪設想。他懷疑這是針對亞裔的暴力或仇恨犯罪。因為劫匪之前向打電話過來試探，可能聽出他說英文有口音，所以選擇下手。而且劫匪可能以為亞裔不敢報警，這個時候更要勇敢站出來，講出真相。

孫順遊還懷疑劫匪有同夥。同夥開車將劫匪送來假裝買車。

孫順遊說，二手車行位置比較特別，地址顯示是東灣艾爾賽利度，但車行的停車場位置，是位於艾爾賽利度和列治文（Richmond）的交界處。所以報警後，實際是列治文警局派人處理。警員來現場詢問後表示，這是偷竊，他非常難以理解。「劫匪說自己帶有槍，還開車撞員工，被撞重傷或致命都有可能，怎麼會是偷竊？應該是搶劫。」據悉，專職的調查員要到12日才能過來。

孫順遊家人在社媒上的訊息說，劫匪為白人，灰褐色眼睛，紅棕色頭髮，5尺9吋，體重估計160磅。該訊息還說，懸賞1000元，希望市民舉報任何有利於抓捕劫匪的線索。

舊金山知名的「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA）、屋崙華埠商會（OCCC）此前啟動一項針對亞裔犯罪線索獎勵基金。華埠商會主席陳錫澎表示，基金已決定拿出2500元獎金，希望市民舉報劫匪線索。

市民可致電列治文警局510-233-1214提供訊息。