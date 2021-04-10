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遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

加州灣區居民接種疫苗不想等？可到外圍地區試試

編譯組／灣區9日電
加州部分地區接種站目前還有許多接種預約空位。（Getty Images）
加州部分地區接種站目前還有許多接種預約空位。（Getty Images）

再過不到一周，加州即將開放給所有16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗，但疫苗仍供不應求，未必能預約到。如果你不想再等，或者可以開車到灣區以外的地區試試運氣。

加州有一些接種站因為疫苗過剩，宣布開放給所有成年人接種，沒有年齡、工作、健康狀況或居住地區的限制。儘管加州從4月15日起將全面開放給16歲和16歲以上居民接種，但每個縣對疫苗的需求程度都不同，而且州政府也證實未來幾周的疫苗供應量會明顯減少，意味屆時在接種意願較高的灣區尋找預約，可能會像在復活節尋找彩蛋一樣，要靠運氣。

鑑於近來每日有多達1500個接種預約沒有人使用，戴維斯加大醫療中心（UC Davis Medical Center）本周開始開放給所有16歲和16歲以上居民接種。

戴維斯加大醫療中心發言人富吉（Tricia Tomiyoshi）說：「我們認為，將預約空位提供給急欲接種的民眾使用，會比4月15日前這些預約一直都沒人使用好。每打一劑疫苗，我們離疫情結束的日子就愈近。」

民眾對戴維斯加大的宣布反應異常熱烈，預約很快被訂滿，很多人甚至從戴維斯加大所在的沙加緬度縣以外的地區趕來接種。

中谷佛萊斯諾縣（Fresno County）居民對疫苗的需求最近也放緩，每日預約空位多達數千個，佛萊斯諾縣衛生局於是決定立即開放給16歲以上民眾接種。

CVS藥房網站8日也顯示，他們部分分店還有預約空位，包括貝克斯菲（Bakersfield）和尤瑞卡（Eureka），但灣區則全滿。

貝克斯菲州大（Cal State Bakersfield）接種站已開始為尚未符合資格的年輕人施打疫苗，因此湧入許多洛杉磯縣居民。

協助貝克斯菲州大接種站工作的凱瑟醫院（Kaiser Permanente）發言人卡納克利（Terry Kanakri）表示，這個接種站優先為肯恩縣（Kern County）居民施打疫苗，但因為還有預約空位和疫苗，所以決定開放給無預約者和其他地區民眾接種。卡納克利說：「隨著肯恩縣即將有更多人符合資格接種疫苗，無預約接種的人數應該會減少。」

疫苗 加州 灣區

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