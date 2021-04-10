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舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

金山華埠公屋臨時疫苗接種 300人家門口打嬌生

記者李晗 / 舊金山報導
華埠舉行臨時疫苗接種活動，共計300人打了嬌生疫苗。（記者李晗 / 攝影）
華埠舉行臨時疫苗接種活動，共計300人打了嬌生疫苗。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠再次舉行臨時疫苗接種活動，在公屋大樓下為居民接種嬌生（J&J）疫苗，共計有300人參與本次活動，獲得接種。

舊金山市府從2月起就開始推行這類的「流動疫苗小組」（Mobile Vaccination Unit）活動，讓疫苗走入社區，民眾可以在家門口就打到疫苗，免去交通出行。從上周開始到本周，流動疫苗的活動在華埠的平園（Ping Yuen）舉行了兩次。上一次大約有105人接種，這一次則是300人接種。

接種的範圍主要包括華埠的長者、18歲以上的散房內的居民，以及有身體疾病、和其他符合市政府當前接種資格的群體。之所以是接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗可以「一針搞定」，讓這些臨時性的活動能夠簡便快捷，而無需因為要打兩針而準備更多後續工作。

負責管理平園的華協中心陳詩欣表示，平園的居民接種率預計已經達到40%，長者的話可能接種率已經有60%至70%。她指出，平園內住著很多家庭，裡面有許多年輕一輩，現在可能都還不合資格。下周開始接種範圍會進一步擴大，她相信接種率會再次提升。

據悉目前流動疫苗的活動將會持續。因為下周開始，疫苗的接種範圍將會擴大至16歲以上的人都能夠接種。也就是像是學生、年輕上班族一類人都可以接種，因此相關的流動疫苗計畫還在醞釀之中。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）、衛生局長考法克斯（Grant Colfax）、應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）、華協中心行政主任楊重賢、東華醫院行政總裁張建清等出席了當天在平園的接種活動。

根據衛生局的數字，華埠內1萬4438個居民中，已經接種至少一針疫苗的有7466人，接種率大約是52%。全市的數據大約是54%。符合資格的民眾，可以登錄舊金山疫苗接種系統預約：SF.gov/getvaccinated，也可以查詢加州的預約系統https://myturn.ca.gov/。

華埠舉行臨時疫苗接種活動，共計300人打了嬌生疫苗。（記者李晗 / 攝影）
華埠舉行臨時疫苗接種活動，共計300人打了嬌生疫苗。（記者李晗 / 攝影）

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