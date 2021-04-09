提前應對野火季節 紐森公布5.3億對抗山火計畫

加州州長紐森在消防官員陪同下，考察去年北加州山火發生地點情況。(美聯社)

加州 州長紐森 與州議員8日表示，加州將批准5億3600萬元用於森林管理計畫，並致力於在今年山火 季節來襲之前，減少野火發生，加強對抗加州山火計畫。倡議人士表示，這筆經費比近年來的年度防治山火經費2億元增加了2倍以上，去年野火準備基金減縮，因為過早預期疫情可能導致經費短缺。

目前，立法人士計畫將預算盈餘添加到今年財政年度預算，甚至考慮於7月1日生效新支出預算之前，增加更多加州山火防治經費。紐森表示，立法領袖們希望更積極進行防治工作，原本計畫下半年才開始動用的10億元經費，將立即開始啟用，將推動各項防治計畫，為即將來臨的野火季節做準備。

今年1月，紐森提議今年春季花費3億2300萬元在林業健康與山火防治計畫。各部會官員們積極計畫在乾燥冬季轉變成乾熱夏季之前，先進行有計畫焚燒。去年野火季節創紀錄燒毀加州超過4%土地，同時摧毀近1萬500棟建築物、造成33人喪生。

本月稍早，州長動用緊急權力授權啟用近8100萬經費，額外雇用近1400名消防隊員。他表示，消防準備與各項計畫，是加州為了因應日漸嚴重的野火與乾旱氣候變遷，所做的長期努力。

立法人士8日表示，最新山火防治計畫經費也擴大了州長1月份經費提案，增加包括短期與長期支出管理公共與私人土地植被管理，清理房屋周圍空間，使其更不容易受到野火危害，以及防火補助與消防培訓等。也包括為遭受重創的林業經濟，提供2500萬元的經濟紓困方案經費。

州議會指出，山火防治計畫包括在容易發生山火地區與植被的所有類型地點，採取防治措施，以保護居民較多地區。紐森表示，新提案最早將於12日在加州眾議會與參議會經費法案議程進行討論，若協議通過，州長將於13日簽署成為法律。

非營利土地信託與智囊機構「太平洋林業信託」(Pacific Forest Trust)政策與獎勵部門副總裁梅森(Paul Mason)表示，5億元撥款經費是龐大金額，明年也將再進行更多防治山火工作，可能需要數十億元。他認為，立法者除了致力於增加野火防治準備金，也須為未來幾年尋求穩定的防火經費來源，需要多年時間才能重新恢復加州森林景觀。

梅森與紐森皆認為，民主黨籍總統拜登新政府應投資更多經費在林業計畫，因為加州有半數以上林地由聯邦政府擁有。州府官員表示，希望獲得7500萬元聯邦防災基金，將運用這筆經費保護房屋，避免其過於脆弱而受到山火侵襲。加州參議院野火工作小組成員杜德(Bill Dodd)表示，新對抗山火計畫經費支出包括超過2億8000萬元林業管理、2億元用於燃燒防治、3000萬元用於社區與家庭加固。