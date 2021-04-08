金山議會通過新法令：被裁員工應被優先雇回

舊金山通過「重新雇用」法令，被裁員者有望找回工作。（美聯社）

舊金山 市議會6日通過一項新法令，為那些在疫情 期間被裁員的勞工 提供更長期的「重新就業權」，同時納入部分去年臨時制定的緊急保護條款。

這項由市議員馬兆明（Gordon Mar）提出的法令，6日在市議會以10比1的票數獲得通過，唯一投反對票的是市議員司嘉怡（Catherine Stefani）。

這項法令要求部分雇主，如果相同或類似職位要重新雇用員工，必須優先雇用因為疫情被解雇的舊員工，還要求雇主提供因為需要照顧家人無法工作的員工合理的福利或援助。

舊金山上個月對這項法令做出修改，適用範圍擴大到營業面積超過1萬5000平方呎的零售超市、市政府定義的大型飯店和餐飲業者，以及員工人數超過200人的餐廳和其他受疫情影響的企業，擁有20名以上員工的特定零售商，和不屬於其他類別行業但擁有100名以上員工的其他企業也包含在內。

舊金山市議會去年夏天通過一項類似的緊急條款，適用於員工人數超過100人、因疫情造成財務問題、裁員至少10名員工的較大型企業。

去年也對最初條款投下反對票的司嘉怡認為，條款可能會削弱小型企業重新開業的能力。

司嘉怡6日發表聲明說：「我很感謝馬議員提出這項修正案，但我仍然擔心這項法令會對女性勞工產生負面影響。鑑於這項福利的長期性，男性勞工獲得的好處將大於女性勞工，因為女性很可能因為背負照顧家庭的責任而中斷工作。」

這項法令將送交市長布里德（London Breed）簽署，布里德有十天的時間決定是否讓法令生效。