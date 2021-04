勇士做客亞特蘭大…柯瑞穿「李小龍鞋」 紀念按摩院遇難者

勇士到訪亞特蘭大。柯瑞穿著繪有李小龍頭像的黃黑色球鞋,紀念在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的遇難者。(取自網路)

金州勇士隊4日晚做客亞特蘭大老鷹。柯瑞 與李小龍 基金會、球鞋品牌Under Armour合作,當晚穿著繪有李小龍頭像的黃黑色球鞋,紀念在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的遇難者,其中包括六位亞裔 ,呼籲民眾關注亞裔被頻繁暴力襲擊事件。

柯瑞在賽後記者會表示,拍賣球鞋,只是以微小的方式籌資幫人並引起公眾對亞裔仇恨事件的關注。(視頻截圖)

柯瑞的定製球鞋上,還寫著「天下一家」(Under heaven, there is just one family)的字樣。球鞋將進行拍賣,所籌資金將分別捐給亞特蘭大槍擊案中8名遇難者的家屬。

柯瑞表示,全國針對亞裔的仇視現象很多,拍賣球鞋,只是以微小的方式籌資幫助受害人並期能引起關注。當年李小龍所做的就是,團結不同族裔和不同背景的人,呼籲團結的和諧。尤其考慮到他的亞裔背景,他表達的很多話語和主題,至今回想起來,意義非凡。李小龍基金會做了很多事情,希望影響人們的生活,做出積極的改變。

柯瑞還說,對為何美國不斷發生暴力事件感覺厭惡、恐怖和徹底的憤怒。「過去一年,我們經歷了如此多的事情。在美國歷史上,人們仍然在處理不必要的悲劇,並為自己的生命可能受到危害感到恐懼。大家必須有所作為。 」