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勇士做客亞特蘭大…柯瑞穿「李小龍鞋」 紀念按摩院遇難者

記者劉先進／舊金山報導
勇士到訪亞特蘭大。柯瑞穿著繪有李小龍頭像的黃黑色球鞋，紀念在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的遇難者。（取自網路）
勇士到訪亞特蘭大。柯瑞穿著繪有李小龍頭像的黃黑色球鞋，紀念在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的遇難者。（取自網路）

金州勇士隊4日晚做客亞特蘭大老鷹。柯瑞李小龍基金會、球鞋品牌Under Armour合作，當晚穿著繪有李小龍頭像的黃黑色球鞋，紀念在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的遇難者，其中包括六位亞裔，呼籲民眾關注亞裔被頻繁暴力襲擊事件。

柯瑞在賽後記者會表示，拍賣球鞋，只是以微小的方式籌資幫人並引起公眾對亞裔仇恨事件...
柯瑞在賽後記者會表示，拍賣球鞋，只是以微小的方式籌資幫人並引起公眾對亞裔仇恨事件的關注。（視頻截圖）

柯瑞的定製球鞋上，還寫著「天下一家」（Under heaven, there is just one family）的字樣。球鞋將進行拍賣，所籌資金將分別捐給亞特蘭大槍擊案中8名遇難者的家屬。

柯瑞表示，全國針對亞裔的仇視現象很多，拍賣球鞋，只是以微小的方式籌資幫助受害人並期能引起關注。當年李小龍所做的就是，團結不同族裔和不同背景的人，呼籲團結的和諧。尤其考慮到他的亞裔背景，他表達的很多話語和主題，至今回想起來，意義非凡。李小龍基金會做了很多事情，希望影響人們的生活，做出積極的改變。

柯瑞還說，對為何美國不斷發生暴力事件感覺厭惡、恐怖和徹底的憤怒。「過去一年，我們經歷了如此多的事情。在美國歷史上，人們仍然在處理不必要的悲劇，並為自己的生命可能受到危害感到恐懼。大家必須有所作為。 」

柯瑞 亞裔 李小龍

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