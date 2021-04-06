金山單日接種1.4萬劑新冠疫苗創新高 日均接種1.1萬劑

馬士孔尼會議中心一周七天為符合資格且成功預約的人士提供新冠疫苗接種。（記者黃少華／攝影）

市長布里德（London Breed）於4月5日的一則推文中表示，舊金山 全市在4月2日（上周五）一天內提供了1萬4000劑量的新冠疫苗 接種，刷新了單日最高接種紀錄。

布里德說：「我們最初設定了一個雄心勃勃的目標，即每天在舊金山分發1萬劑疫苗。現在，我們日均分發1萬1000劑。」

截至4月4日（周日），舊金山29%的居民已經完成接種新冠疫苗。據衛生官員估計，近49%的舊金山居民至少接種了一劑新冠疫苗。不過，16歲以下的兒童和尚未符合資格的部分成年人暫未能獲得預約接種服務。

根據臨床試驗數據，一名新冠疫苗接種者在接種第二針莫德納（Moderna）或輝瑞（Pfizer）疫苗兩周後，或者在接種一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗兩周後，才能產生充分的新冠病毒抗體。

目前，加州 居民可以從政府開設的接種中心、自己的醫療健保提供商，或者通過CVS、Rite Aid、Walgreens等藥房獲得免費的新冠疫苗接種。

到4月15日，加州將向所有16歲以上的居民開放新冠疫苗接種預約。現在，所有50歲以上的成年人都可以接種疫苗。16歲以上且有基本健康狀況的居民，或在某些高危行業工作的人士也可以獲得接種。