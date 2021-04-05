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疫苗供應不足 加州人不能如期接種

編譯組╱灣區4日電
疫苗供應不足，使得許多加州民眾無法如期接種。(Getty Images)
疫苗供應不足，使得許多加州民眾無法如期接種。(Getty Images)

美國新冠毅苗接種全面展開，可是許多民眾仍無法如期得到疫苗接種，或預約接種時間臨時取消。舊金山加大藥物學主任寇提斯 (Desi Kotis) 表示，主要原因只有四個字：供應不足。她說，各醫院、藥局每周收到的疫苗劑量很不穩定，沒有辦法預估，這對醫護人員與民眾都造成很大困擾。

美國新冠疫苗供應方式一般如下：美國政府提供數十億基金給輝瑞藥廠 (Pfizer) 、莫德納藥廠 (Moderna) ，以及嬌生藥廠 (Johnson & Johnson) 研發生產新冠疫苗。這數十億基金中，大部分已於研發過程中撥發給上述藥廠。

疫苗研發成功，開始生產之後，美國政府根據人口普查資訊發送疫苗到全國各地。有些疫苗發送到各州府，有些則直接送交全國性疫苗接種藥房如CVS或Walgreens。有些疫苗則送往退伍軍人服務中心，有些則送往聯邦政府批准的醫療診所。

加州政府獲悉疫苗運送量後，隨即在藍盾保險 (Blue Shield) 協助下，將疫苗分發給各接種中心。加州州長紐森指定藍盾保險主持加州疫苗分配。加州有些縣府如聖他克拉拉縣與洛杉磯縣已與州府達成協議，自行決定縣境內疫苗分配工作。不過有關發放到大型醫療中心如凱瑟 (Kaiser) 、薩特 (Sutter) ，尊享醫療 (Dignity) 與加大系統醫院的劑量，則完全由州府決定。

加州疫苗供應複雜的原因之一是根據州府計畫，疫苗優先供應給比較缺乏醫療服務的人口，特別是中谷地區與南加州地區居民。可是在過去，疫苗供應以優先合格接種疫苗民眾為主，這些民眾包括65歲以上長者，以及「必要行業工人」(essential workers) 如醫療人員等。現在從4月15日開始，16歲以上民眾均可接種疫苗。州府勢必把大部分疫苗撥發給人口最多的地區。

輝瑞藥廠自行處理分配運送計畫，莫德納與嬌生藥廠則委託McKesson 公司處理。三家藥廠權使用優比速 (UPS) 與聯邦快遞 (FedEx)，將疫苗分發給全國各醫院、藥局。

可是整個疫苗分發工作顯然不盡如意，許多人必須開車到50哩外地區，才能得到疫苗接種。寇提斯表示 ，藥物分配顯然不是政府專長，這是造成民眾怨聲連連主因。她說，醫療人員主要工作是替民眾接種疫苗，可是疫苗發送過程沒有一定標準。

雖然新冠疫苗是新型疫苗，可是研發生產速度驚人。大部分疫苗需花上數年時間，才能研發出來。聯邦疾病防治中心 (the Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 稱，美國已替民眾接種二億劑以上新冠疫苗，預計未來58天內，將繼續將一億多劑疫苗接種到民眾手臂上，進度超過拜登原來所提的百日計畫。

可是意外情況也會出現，如嬌生藥廠臨時決定拋棄1500萬劑新冠疫苗，因為一家疫苗生產公司規格不合。另外加州政府臨時改變疫苗分配計畫，以平等分配為主，因此中谷地區與南加州將得到更多疫苗劑量。這種種突然發生的變化，也將會影響到民眾疫苗接種時間。

疫苗 加州 美國

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