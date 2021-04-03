金山華埠公屋 自家門口就能接種嬌生疫苗

華埠市議員佩斯金樂見這麼多的家庭、工人都能夠接種疫苗。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 公營房屋平園（Ping Yuen）內2日舉行疫苗 接種活動，讓長者居民可以不用跑去醫院，而是在自家門口就能接種嬌生（J&J）疫苗。

平園位於舊金山華埠的Pacific街，是華埠內最大規模的公屋，裡面住著不少長者。雖然很多長者都已經接種，但是仍有部分人因為種種原因，包括行動不便，所以尚未接種。華埠內的主要接種點包括東華醫院、東北醫療中心等。

舊金山市府從2月起就開始推行這類的「移動疫苗接種點」（Mobile Vaccination Unit），讓疫苗走入社區，方便民眾。而這一次在平園的接種服務，則是首次在華埠的公營房屋內舉行，為期兩天，分別是4月2日周五和4月9日下周五。4月2日當天，舊金山疫情指揮中心、衛生局、應急事務管理局等代表出席活動。除了平園內的居民外，在附近的華埠散房（SRO）居民也可以註冊申請來平園打疫苗。

負責管理平園的華協中心服務經理陳詩欣表示，當天大約為105位居民接種了嬌生的疫苗。在4月9日的周五預計疫苗接種的數量也是類似。

華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）對於疫苗進入平園一事深感激動，表示樂見這麼多的家庭、工人都能夠接種疫苗。他也感謝華協中心、華人健康組織聯會（NICOS）、衛生局湯凱蒂、應急事務管理局林偉浩等，共同推動這個疫苗接種活動。

「移動疫苗接種點」多是市府和社區合作，在一些疫苗資源較少的地方進行推廣。同時因為這類的疫苗接種點都是臨時性的，因此接種的疫苗都是嬌生為主，一針搞定，而不需要像輝瑞（Pfizer）或者是莫德納（Moderna）需要打兩針。

當前全加州的疫苗接種資格範圍在不斷擴大。根據衛生局的最新數據，16歲以上至少接種了一針疫苗的民眾已經有47%，完成全部接種的已經有26%。舊金山的疫苗接種預約系統可以登錄：SF.gov/getvaccinated。