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俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

加州眾議員邱信福赴東華醫院 接種首劑莫德納疫苗

記者黃少華／舊金山報導
任高子娜（右）為邱信福（左）注射了一劑莫德納新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
任高子娜（右）為邱信福（左）注射了一劑莫德納新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

剛剛迎來51歲生日的加州眾議員邱信福（David Chiu），於4月1日前往東華醫院接種了第一劑莫德納（Moderna）新冠疫苗，並呼籲已輪候到資格的民眾盡快接種。東華醫院營運總監任高子娜為邱信福注射。

邱信福表示，4月1日是州府開放給50歲及以上居民接種新冠疫苗的第一天。根據科學數據，接種目前市面上的三種新冠疫苗，包括莫德納、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson），都是有效預防病毒侵襲和挽救生命的途徑。他希望廣大民眾明白這一道理。接種疫苗降溫恢復市民正常生活和復甦經濟提供保障。

邱信福指出，全市65歲及以上的長者，已經有80%接種了新冠疫苗。然而，華埠的接種率只有65%。他感謝市長布里德（London Breed）安排流動疫苗接種工作組，將於2日和9日前來華埠平園為長者居民接種高達1000劑疫苗。合資格的華埠居民也可以前往東華醫院接種疫苗。

從4月1日開始，現階段已經合資格的居民可免預約前往東華醫院接種新冠疫苗。所需資料包括：身分證、資格證明（如工資單和工作證）、保險卡及紅蘭卡（如有）。東華醫院的病人可致電1-628-228-2828，預約到東華醫院下轄的日落區和米慎區診所，以及德利市（Daly City）華康醫務中心接種疫苗。

東華醫院行政總裁張建清表示，東華醫院已經提供了超過1萬6000劑的新冠疫苗接種服務。她回顧，東華醫院於去年12月率先開始為一線醫護人員接種疫苗，又根據州府指引，先後為1A、1B及後續階段的合資格居民提供接種服務。

張建清提到，市府流動疫苗接種工作組將於4月2日和9日前往華埠平園提供疫苗接種服務，東華醫院也會提供支援，更加方便長者居民。合資格的華埠居民也可逢周一至周五上午9時至下午3時，免預約直接前往東華醫院接種。

對於新冠疫苗的安全性，張建清認為，合資格且身體情況允許的長者可以放心接種，無需太擔心副作用。

邱信福（左）和張建清（右）呼籲合資格的居民盡快接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
邱信福（左）和張建清（右）呼籲合資格的居民盡快接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

疫苗 華埠 莫德納

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