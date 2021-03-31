加州疫情續緩 灣區橙色縣再增1個

阿拉米達縣和聖他克魯茲縣31日起將進入橙色級別。（美聯社）

加州 30日允許多縣進入疫情 分級制的橙色級別，包括阿拉米達縣和聖他克魯茲縣，但納巴縣出乎意料沒有獲准進入。

這項宣布讓灣區橙色縣增加為五縣，它們是阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣、舊金山和聖他克拉拉縣，康曲柯士達縣、納巴縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣仍維持在紅色級別。

納巴縣30日未能進入橙色級別是因為縣內傳染率反彈上升。加州數據顯示，納巴縣上周人均確診率為每十萬人中有2.8人確診，本周增加為4.6人，未達橙色級別門檻。納巴縣至少要再等兩周才有機會進入橙色級別。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「我們的疫情指標數據不斷改善，但疫情尚未結束，變種病毒正在本縣傳播，美國其他地區病例也有再度增加的趨勢。儘管本縣有近四分之一的16歲以上居民已經完成疫苗 接種，我們還未到達社區普遍具有保護力或免疫力的程度。」

31日進入橙色級別後，阿拉米達縣的辦公室和保齡球館可以部分重開，餐廳、理髮店、電影院和博物館可以提高顧客容量，沒有提供餐點的酒吧可提供戶外服務，但沒有提供餐點的酒莊和啤酒屋可以開始提供室內服務。屋崙運動家棒球隊（Athletics）4月1日起恢復在屋崙體育場舉行球賽，進入橙色級別讓他們可以多賣約1200張門票。

橙色縣餐廳的室內顧客容量可達50%。（美聯社）

和阿拉米達縣一起進入橙色級別的聖他克魯茲縣發出聲明說：「儘管本縣新冠傳播率大幅降低、人均疫苗接種率在加州名列前茅，但英國變種病毒（B.1.1.7）已經在本縣現蹤。無論是否已接種疫苗，我們呼籲居民在公共場所必須繼續佩戴口罩和與他人保持距離。」

加州早先宣布，非紫色級別地區的主題樂園4月1日起可以重開。隨著聖他克魯茲縣進入橙色級別，當地著名的Boardwalk遊樂場顧客人數可以從15%增加為25%。

不過，屋崙有些商家並未因為阿拉米達縣進入橙色級別就決定恢復室內營業。

在Telegraph Avenue經營日式料理店Izza的金凱（Kay Kim，音譯）表示，儘管他們已經將餐廳內的餐桌分開至少6呎，他的顧客還是比較喜歡在戶外用餐。金凱說：「顧客還是想避免坐在室內。」

另一家日式料理店關西（Kansai）的服務生李先生（Isaac Lee）表示，顧客增加代表生意會變好，但他還不確定是否會將室內顧客人數從25%提高到50%。他說：「提高室內用餐人數可以獲得更多小費，對我個人而言是好事，但我不認為社區民眾已做好準備。」