差點被搶…華女挺身做義工巡護華埠

華人黃嚴美（右二）說，2月初農曆春節，她遭遇搶劫未遂，所幸並無大礙。如今看到很多亞裔被襲擊，決定站出來有所作為，參加東灣台山同鄉會的社安隊，每周一幫忙巡邏華埠。（記者劉先進／攝影）

華人黃嚴美（Karen Dea）說，2月初農曆春節，她遭遇搶劫，所幸並無大礙，劫匪也未得逞。如今看到很多亞裔 被襲擊，決定站出來有所作為，於是參加了東灣台山同鄉會的社安隊，每周一幫忙巡邏華埠 。

黃嚴美表示，今年2月10日下午4時許，她去屋崙Park大道附近的中國山小區（China Hill）探望父親。剛停好車，提著幾袋子食物正要離開停車場。沒想到，旁邊一輛車停下，三個非裔年輕人跳下車圍過來，作勢搶劫。「我感覺大事不妙，趕緊扔下所有塑膠袋跑開，同時大喊大叫，幾個人馬上開車逃之夭夭。」

黃嚴美說，她算比較幸運的，沒有受到傷害。沒多久，警車就趕過來。有警察 說，接到通知，同一夥嫌犯在小區四處流竄作案。「當時看到很多新聞，都在說亞裔被針對性暴力襲擊，確實非常害怕。」

黃嚴美自己遭遇搶劫，又看到亞裔被襲擊的無助，所以決定參加社安隊，義務巡邏華埠。「最感動的是，不管穿橙色背心的社安隊，還是其他服裝的義工巡邏，雖然服裝不同，但目的相同，就是保護華埠。」

目前，華埠已有十幾支義工巡邏隊，較大規模的有兩個。一是東灣台山同鄉會社安隊，一周七天巡邏，時間是上午10時到下午2時，每天四小時。二是華埠自發義工巡邏隊，每周三、六、日下午3時開始巡邏2小時。

東灣台山同鄉會馬作林29日表示，團隊有80人，但絕大多數人都是一周來數天，不可能天天報到。所以80人分散在不同的時間段。考慮到周三、六和日華埠人流較多，所以在這三天，義工兵分三路巡邏，盡量覆蓋更多華埠區域。其他時間段，則是兩路人馬同時巡邏。最近華埠治安趨於穩定，但還是不能掉以輕心，需要提高警惕。希望繼續招兵買馬，將義工人數增加到100人，以延長巡邏時間，更好保護華埠。

台山同鄉會社安隊還在發出徵集令，希望更多人報名參加義工巡邏。中文報名請聯繫馬作林510-908-0186，英文報名可聯繫賴秀珍510-988-3538。