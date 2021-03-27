加州2月增14.1萬個工作 就業恢復強勁 餐飲最多

加州2月增14萬工作，前景可喜。（美聯社）

加州 官員周五宣布，2月份有超過25萬人重返勞工市場，工作崗位增加14.1萬個。這反映出隨著接種疫苗人數不斷增加，政府對企業在防疫方面的限制有所鬆動。

餐館和酒店就業 人數激增10.2萬人。對一個遭受重創的行業來說，這是值得慶賀的好消息。該行業在政府不明疫情 風向時實施的時斷時續的限制下，深受其苦。

12月和1月，加州失去了15.54萬個工作崗位，但根據加州就業發展部最新數據，加州在一個月內就重新贏回了失去的91%的工作機會，將失業率降至8.5%。

「加州的就業機器在經歷了慘淡的兩個月之後，又重新開動了。」羅耀拉大學金融和經濟學教授成元順（Sung Won Sohn）說。

總體而言，加州1月的就業崗位比去年同期減少120萬個。不過，新感染病例和住院人數的下降，表明未來幾周就業人數會進一步改善。

加州一直在接受每周約180萬劑量的疫苗，但預計到4月中將躍升至每周300萬劑，足夠滿足紐森周二宣布的所有成年人有資格從4月15日開始接種疫苗的需求。「人們越來越有信心，最壞的時段肯定已經過去了，」成元順說。

但疫情對經濟的影響很可能揮之不去。根據無黨派的加大加州政策實驗室分析，加州有近五分之一工人申請失業救濟超過6個月。長期失業的人往往更難找到工作。而一旦找到工作，新收入通常會低於失業前的水平。

洛杉磯加大經濟學教授、加州政策實驗室主任瓦赫特（Till von Wachter）說，「失業時間越長你越有可能承擔債務，並大量削減消費。」

自疫情以來，在2020年2月就業或積極找工作的人中，超過45%的人申請了失業救濟。對於非裔工人這一數字更高，有近90%的人申請了福利。

「非裔以驚人的速度申請失業救濟金，這證明了必須解決不公正問題，以保證經濟復蘇的強勁及公平，」加州勞工部長蘇維思（Julie A. Su）和州長商業和經濟發展辦公室主任麥爾（Dee Dee Myers）在一份聯合聲明中說。