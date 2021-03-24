我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

歧視推文 金山教委高勵思道歉 支持與反對聲浪洶湧

記者李晗 / 舊金山報導
高勵思（右上）在會議中表示真誠道歉。林謙悅（左上）要求高勵思辭職。左下和右下為教委會主席盧佩思以及委員莫力加。（視頻截圖）
高勵思（右上）在會議中表示真誠道歉。林謙悅（左上）要求高勵思辭職。左下和右下為教委會主席盧佩思以及委員莫力加。（視頻截圖）

舊金山聯合學區教育委員會3月23日召開例會。這是教委高勵思（Alison Collins）被爆出發表涉及歧視亞裔推文的風波後，教委會首次開會。

全體教委均有針對歧視推文事件發言，同時民眾也致電評論，會議上群情洶湧，支持和反對高勵思的聲音此起彼伏。

高勵思早前被揭發，曾經在2016年總統選舉結束之後，發表針對亞裔社區的言論。高勵思在推文中形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。

面對排山倒海要求辭職的呼聲，高勵思在會議上表示「真誠與發自內心的道歉」，也正在和同事、社區合作，一切為了孩子的利益，尤其是常常被遺忘的非裔的孩子。她也非常感謝能夠參與到這個「恢復性以及改革性」的對話當中。

目前舊金山絕大多數官員，包括市長布里德（London Breed），三位舊金山選區州議員，以及絕大多數市議員和多名亞太裔前市議員，都已經在要求高勵思辭職下台。聯合學區內的高層行政人員也聯名寫信譴責高勵思的言論。

然而在學區教委會內，高勵思仍然獲得了多數的支持票。目前七位的教委中，除了高勵思自己，剩下的六位教委，只有華裔的林謙悅（Jenny Lam）和太平洋島嶼裔的莫力加（Faauuga Moliga）要求她下台。其餘四位教育委員均支持高勵思繼續留任。

林謙悅也是全市最早要求高勵思下台的官員之一。她在致辭中說，在不公義面前保持沉默，就是等同允許不公義持續發生。她指出高勵思言論的「傷害性」。據悉林謙悅和莫力加將會在未來的會議上，要求剝奪高勵思在教委會上的副主席席位。

當天的會議有上千人在線聆聽，同時也有不少人參與公眾評論環節，斥責高勵思，要求她下台。也有不少支持高勵思的民眾發言，認為她的推文並不是種族歧視，而是反種族歧視。

風波之後高勵思未有刪除推文，地址是https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。

種族歧視 亞裔 舊金山

上一則

疫情好轉 金山進入橙色級 但回歸繁忙還有長路

下一則

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

延伸閱讀

教委涉歧視該辭？ 舊金山學區董事會沒共識

教委涉歧視該辭？ 舊金山學區董事會沒共識
金門簽語餅店遭恐嚇 金山市長到訪 關心華裔受歧視

金門簽語餅店遭恐嚇 金山市長到訪 關心華裔受歧視
金山學委涉歧視亞裔 市長、議員聯合呼籲要求辭職

金山學委涉歧視亞裔 市長、議員聯合呼籲要求辭職
金門簽語餅店遭恐嚇 金山市長到訪 關心華裔受歧視

金門簽語餅店遭恐嚇 金山市長到訪 關心華裔受歧視
舊金山居家避疫令一周年 市長布里德接種嬌生疫苗

舊金山居家避疫令一周年 市長布里德接種嬌生疫苗
舊金山居家避疫令一周年！ 市長布里德接種嬌生疫苗

舊金山居家避疫令一周年！ 市長布里德接種嬌生疫苗

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了