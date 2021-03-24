歧視推文 金山教委高勵思道歉 支持與反對聲浪洶湧

高勵思（右上）在會議中表示真誠道歉。林謙悅（左上）要求高勵思辭職。左下和右下為教委會主席盧佩思以及委員莫力加。（視頻截圖）

舊金山 聯合學區教育委員會3月23日召開例會。這是教委高勵思（Alison Collins）被爆出發表涉及歧視亞裔 推文的風波後，教委會首次開會。

全體教委均有針對歧視推文事件發言，同時民眾也致電評論，會議上群情洶湧，支持和反對高勵思的聲音此起彼伏。

高勵思早前被揭發，曾經在2016年總統選舉結束之後，發表針對亞裔社區的言論。高勵思在推文中形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。

面對排山倒海要求辭職的呼聲，高勵思在會議上表示「真誠與發自內心的道歉」，也正在和同事、社區合作，一切為了孩子的利益，尤其是常常被遺忘的非裔的孩子。她也非常感謝能夠參與到這個「恢復性以及改革性」的對話當中。

目前舊金山絕大多數官員，包括市長布里德（London Breed），三位舊金山選區州議員，以及絕大多數市議員和多名亞太裔前市議員，都已經在要求高勵思辭職下台。聯合學區內的高層行政人員也聯名寫信譴責高勵思的言論。

然而在學區教委會內，高勵思仍然獲得了多數的支持票。目前七位的教委中，除了高勵思自己，剩下的六位教委，只有華裔的林謙悅（Jenny Lam）和太平洋島嶼裔的莫力加（Faauuga Moliga）要求她下台。其餘四位教育委員均支持高勵思繼續留任。

林謙悅也是全市最早要求高勵思下台的官員之一。她在致辭中說，在不公義面前保持沉默，就是等同允許不公義持續發生。她指出高勵思言論的「傷害性」。據悉林謙悅和莫力加將會在未來的會議上，要求剝奪高勵思在教委會上的副主席席位。

當天的會議有上千人在線聆聽，同時也有不少人參與公眾評論環節，斥責高勵思，要求她下台。也有不少支持高勵思的民眾發言，認為她的推文並不是種族歧視 ，而是反種族歧視。

風波之後高勵思未有刪除推文，地址是https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。