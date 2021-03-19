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舊金山僑社治安大會 警方研擬增加警員巡邏華埠

記者李晗 / 舊金山報導
眾多僑領、社區人士和警界官員出席華埠的治安會議。（記者李晗 / 攝影）
眾多僑領、社區人士和警界官員出席華埠的治安會議。（記者李晗 / 攝影）

近期頻繁發生針對亞裔的罪案，令亞裔社區人心惶惶。舊金山華埠僑社18日舉行治安會議，眾多警界官員、社區代表和僑領出席，共同商討維安計畫。

在亞裔社區增加警員巡邏的做法，目前尚未有明確的警力安排訊息。警局指揮官鄺友信透露，警局內部已經在整合資源，同時在居民區、商界街道與民眾合作，增加警察的能見度（presence）。同時他也提及摩托車警員，便衣警員的執法。

過去一段時間，警局已經在舊金山多個亞裔社區走訪商戶，包括華埠、日落區、訪谷區、肖化區等。同時警局也有社區聯絡部門，並且成立了中文的爆料熱線（415-558-5588）。

警局中央分局局長吳俊偉強調提高巡警的能見度。（記者李晗 / 攝影）
警局中央分局局長吳俊偉強調提高巡警的能見度。（記者李晗 / 攝影）

新上任的警局中央分局局長吳俊偉也指出，在街頭提高了巡警的能見度（visibility），有益於讓民眾增加安全感。分局內也有策略防罪和維護治安。

眾多僑界代表出席，包括中華總會館總董司徒仲山，總商會會長區國雄，東華醫院院長陳傑民，以及伍璇璨、李焯宗、何東石等。合和主席，同時是舊金山警察委員的余健全，濱崎（John Hamasaki），以及華協中心主任楊重賢，舊金山防止罪案資源中心（SF Safe）的主任沃西（Kyra Worthy），華埠巡邏隊伍UPC發起人雷千紅等出席活動。

沃西也指出，目前街頭的攝像設備已經開始使用，告誡所有想來違法犯罪的人都將被抓、承擔後果。

亞裔 舊金山 華埠

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