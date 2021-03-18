襲擊亞裔增多 屋崙華埠巡邏隊招兵買馬、延長時間

東灣台山同鄉會的社安隊，正在招兵買馬，希望增加更多時間巡邏，維護華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）

針對亞裔的暴力犯罪近期明顯增多，屋崙華埠 77歲長者16日被人無故重拳打臉，15日和17日，均有舊金山華人 被莫名毆打。17日，華人婆婆還勇敢反擊，將襲擊者打得頭破血流。華埠兩支主要的義工巡邏隊均表示，或招兵買馬，或增加巡邏時間，維護華埠安全。

屋崙華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉醫師17日表示，最近針對亞裔的仇恨犯罪 有增無減，尤其是16日老人被打，令人憤怒，「我們有組員過去看望了受傷的長者。這位長者，在上周六13日還參加了反對仇恨犯罪、反對SB82提案的聚會和記者會，沒想到16日好心幫人還被襲擊，讓人義憤填膺。」

鄺偉說，華人也吹響了團結的集結號，希望號召更多人一起，努力對抗仇恨犯罪。考慮到周一到周五下午2時後，華埠義工巡邏時間有空檔，所以決定新增每周三下午3時到5時巡邏，目前巡邏時間為周三、六和周日下午。

鄺偉說，自從華埠有了義工巡邏，華人越來越團結，遇到事情也更加勇敢站出來喝止。17日下午，有非裔女子到9街一家超市，準備搶食物不給錢，全家人大聲制止，合力驅趕，成功將此人趕走。這家人後來馬上報警，警員過來後調走了監控圖像，正在調查中。

襲擊亞裔罪案增多，華埠自發義工巡邏隊延長巡邏時間。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會的社安隊巡邏，目前在華埠也是大規模，為一周七天的巡邏。同鄉會主席馬作林表示，目前巡邏隊的時間是每天早上10時到下午2時，巡邏隊有50多個義工，17日一天就有20多人參與。考慮到一些賊人正在繞開巡邏隊工作時間下手，比如16日的老人被襲擊案件，是早上8時35分。巡邏隊也正式透過社媒等多個管道號召，希望招兵買馬，有更多人找出來巡邏，延長時間。

「根據華埠近段時間的治安狀況評估，目前華埠最頭等大事是團結、合力、奉獻、自保。鑒於此，昨天我也向社會各界人士呼籲，希望大家勇敢站出來，真心實意參加巡邏隊。我們社安隊今天有5位新成員參加。還有兩個人報名。若有足夠人手，可以延長巡邏時間，減少空檔，不被賊仔有可乘之機，降低華人受襲擊的風險。」