我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

襲擊亞裔增多 屋崙華埠巡邏隊招兵買馬、延長時間

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會的社安隊，正在招兵買馬，希望增加更多時間巡邏，維護華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會的社安隊，正在招兵買馬，希望增加更多時間巡邏，維護華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）

針對亞裔的暴力犯罪近期明顯增多，屋崙華埠77歲長者16日被人無故重拳打臉，15日和17日，均有舊金山華人被莫名毆打。17日，華人婆婆還勇敢反擊，將襲擊者打得頭破血流。華埠兩支主要的義工巡邏隊均表示，或招兵買馬，或增加巡邏時間，維護華埠安全。

屋崙華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉醫師17日表示，最近針對亞裔的仇恨犯罪有增無減，尤其是16日老人被打，令人憤怒，「我們有組員過去看望了受傷的長者。這位長者，在上周六13日還參加了反對仇恨犯罪、反對SB82提案的聚會和記者會，沒想到16日好心幫人還被襲擊，讓人義憤填膺。」

鄺偉說，華人也吹響了團結的集結號，希望號召更多人一起，努力對抗仇恨犯罪。考慮到周一到周五下午2時後，華埠義工巡邏時間有空檔，所以決定新增每周三下午3時到5時巡邏，目前巡邏時間為周三、六和周日下午。

鄺偉說，自從華埠有了義工巡邏，華人越來越團結，遇到事情也更加勇敢站出來喝止。17日下午，有非裔女子到9街一家超市，準備搶食物不給錢，全家人大聲制止，合力驅趕，成功將此人趕走。這家人後來馬上報警，警員過來後調走了監控圖像，正在調查中。

襲擊亞裔罪案增多，華埠自發義工巡邏隊延長巡邏時間。（記者劉先進 ／攝影）
襲擊亞裔罪案增多，華埠自發義工巡邏隊延長巡邏時間。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會的社安隊巡邏，目前在華埠也是大規模，為一周七天的巡邏。同鄉會主席馬作林表示，目前巡邏隊的時間是每天早上10時到下午2時，巡邏隊有50多個義工，17日一天就有20多人參與。考慮到一些賊人正在繞開巡邏隊工作時間下手，比如16日的老人被襲擊案件，是早上8時35分。巡邏隊也正式透過社媒等多個管道號召，希望招兵買馬，有更多人找出來巡邏，延長時間。

「根據華埠近段時間的治安狀況評估，目前華埠最頭等大事是團結、合力、奉獻、自保。鑒於此，昨天我也向社會各界人士呼籲，希望大家勇敢站出來，真心實意參加巡邏隊。我們社安隊今天有5位新成員參加。還有兩個人報名。若有足夠人手，可以延長巡邏時間，減少空檔，不被賊仔有可乘之機，降低華人受襲擊的風險。」

華埠 華人 仇恨犯罪

上一則

Stop AAPI Hate：亞太裔受歧視 女多於男

下一則

金山華埠洗衣店長者遭襲案 3嫌落網

延伸閱讀

按摩院槍案紐約華社憂心 斯靜格訪華埠籲各族裔團結

按摩院槍案紐約華社憂心 斯靜格訪華埠籲各族裔團結
屋崙華埠又有見無故傷人 華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

屋崙華埠又有見無故傷人 華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打
舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打
反對SB82提案 屋崙華埠商會主席陳錫澎籲民眾踴躍發聲

反對SB82提案 屋崙華埠商會主席陳錫澎籲民眾踴躍發聲
護亞裔…民間巡邏隊法拉盛分隊成立 前華裔警員領銜

護亞裔…民間巡邏隊法拉盛分隊成立 前華裔警員領銜

舊金山屋崙華埠新義工巡邏隊將啟動 預計為期半年

舊金山屋崙華埠新義工巡邏隊將啟動 預計為期半年

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪