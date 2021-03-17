屋崙華埠又有見無故傷人 華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

視頻截圖顯示，嫌犯襲擊老人瞬間。（市民供圖）

75歲的華人 長者何柏（音譯，Pak Ho）遭搶劫重傷，11日不治身亡，社區震怒之際，屋崙華埠 16日早上8時35分，又發生一起無故襲擊人的事件。77歲的華翁早上買早餐回來路上，和非裔打招呼說「早上好」，以為對方要問路，想提供幫助。結果被此人無緣無故揮重拳打中鼻樑，出血瘀青。

屋崙警局向本報證實，確實有人在華埠被襲擊，嫌犯逃離現場。目前正在調查中。警方未透露，此案是否為針對亞裔的仇恨犯罪。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，早上8時許，在華埠7街發生一起襲擊77歲華人長者事件，老人買早餐回來路上，遭人揮拳攻擊，當時被打得眼睛出血，已經住院。雖然不知事發原因，但確定不是搶劫所致。

屋崙華埠7街八蘭花大樓（8 orchids）屋主協會（HOA）經理Ann·霍表示，儘管沒有現場目擊，但大樓門前的攝像頭，剛好拍下事發經過。視頻顯示，8時35分，華人長者身穿深綠色羽絨服，右手提白色塑膠袋（應是早餐），非裔嫌犯身穿帶有帽子的連體衫，一隻手拿著三盒食物，隨後揮拳擊打老人頭部。

Ann·霍說，和受害的華翁交談，他告知詳情。老人當時和非裔嫌犯站的距離較近，所以用英文說了一聲「Good Morning（早上好）！」緊接著，不知何故，嫌犯忽然重拳出擊，打中老人頭部。鼻樑當時就流出血來，眼眶下也腫了。嫌犯打人後，並沒有逃之夭夭，而是踱步慢悠悠離開現場，似乎並不害怕有人過來追問或警員詢問。 老人事後非常生氣。

Ann·霍說，老人很快電話給兒子，兒子幫忙報警。也將他送往附近醫院救治。「針對亞裔的罪案，越來越多，讓人感覺害怕。」她表示，行兇的嫌犯大概30多歲，有6呎高，身材偏瘦。目前已將視頻提供給警方，希望盡快破案，將罪犯繩之以法。

屋崙華埠16日早上，77歲的華翁買早餐回來路上，和非裔嫌犯（如圖）打招呼說「早上好」，結果被此人無緣無故揮重拳打中眼眶。（市民供圖）

華人Wendy表示，下午和老人有過交流。事發時，老人準備開樓下大門，看到非裔過來，以為對方要問路或找門牌號碼，想提供力所能及的幫助，所以說了早上好。因老人站在角落，開門感應器的位置，非裔以為老人有意躲避，就出拳打人。「他好心想幫人，不知為何被人打。」

屋崙警局表示，16日上午9時8分，屋崙警員接到一起有人遇毆的報案，前往7街400號街區。警員聯繫了一名成年男性受害者，他說被嫌犯打了一拳，嫌犯離開。調查仍在進行中，鼓勵知情者致電(510)238-3426，與刑事調查處重罪襲擊組聯絡。警方並未透露嫌犯襲擊人的原因，也未表明是否與仇恨亞裔犯罪相關。

這是屋崙至少第3起針對華人長者的犯罪。分別是本案，何柏遭搶致死案，28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim）1月31日推倒屋崙華埠三個老人，其中有91歲的西裔，另外兩個是一對華人夫婦。