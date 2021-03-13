金山市立大學接種中心 提供1000劑嬌生疫苗

李樹邦（左）伉儷前往舊金山市立大學接種嬌生疫苗。（記者黃少華／攝影）

位於舊金山 市立大學的新冠疫苗 接種中心12日起提供嬌生 （Johnson & Johnson）疫苗接種，當天共提供嬌生疫苗1000劑。

李氏敦宗總公所顧問、李聖頤堂元老、美洲中華中學校校董會副主席李樹邦伉儷，當天前往現場，通過「得來速」（Drive-through）免下車方式接種了嬌生疫苗。他們到達後，先由工作人員幫忙登記，然後獲得指導駕車排隊，掃描驗證碼和對照身份證明後，很快完成接種。醫護人員還細心詢問他們的身體狀況。

李樹邦說，他很高興看到市府在市立大學設立新冠疫苗接種中心。舊金山人口密度很高，但疫情防控工作做得比灣區其它很多地方都好，這是市府和工作人員努力的成果。

在目前已有的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生三種疫苗中，李樹邦更喜歡接種嬌生疫苗，因為僅需要一針就得到防疫效果。當天接種後，在現場等候20分鐘，並未有任何副作用表現。只是在剛注射的瞬間，針口處稍有疼痛。

疫情依然嚴峻，李樹邦強調，如市民想恢復正常生活，學生能盡快回課堂，就應該在獲得資格時盡快完成疫苗接種。

考法克斯（左）和梅愛恩（右）肯定各種新冠疫苗的防疫作用。（記者黃少華／攝影）

公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）和應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）也前往現場。他們肯定各種新冠疫苗的效用。

考法克斯說，12日當天，4800劑嬌生疫苗送往公共衛生局，其中1000劑在市立大學接種。這個中心一天通過「得來速」免下車或步行進入共提供3000劑各種疫苗接種服務。

嬌生疫苗的到來有助於緩解輝瑞和摩德納疫苗短缺的問題。不過，疫苗在舊金山的供應依然緊張。考法克斯認為，市民不應該特別選擇哪一種疫苗。他說：「這三種疫苗都能防止因感染新冠病毒死亡和住院。每個人都應該在有資格的時候盡快接種。」現時，65歲及以上或符合州1a階段（醫療健保工作人員）及1b階段（緊急服務、食品和農業、兒童保育和教育行業）的合資格人士，都可以接種。

不過，公衛局也指出，由於州府現時沒有1c階段安排，一線媒體記者不能像預期那樣從3月15日起接種新冠疫苗，州府和舊金山市府也未有具體時間表。