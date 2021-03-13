我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

金山市立大學接種中心 提供1000劑嬌生疫苗

記者黃少華／舊金山報導
李樹邦（左）伉儷前往舊金山市立大學接種嬌生疫苗。（記者黃少華／攝影）
李樹邦（左）伉儷前往舊金山市立大學接種嬌生疫苗。（記者黃少華／攝影）

位於舊金山市立大學的新冠疫苗接種中心12日起提供嬌生（Johnson & Johnson）疫苗接種，當天共提供嬌生疫苗1000劑。

李氏敦宗總公所顧問、李聖頤堂元老、美洲中華中學校校董會副主席李樹邦伉儷，當天前往現場，通過「得來速」（Drive-through）免下車方式接種了嬌生疫苗。他們到達後，先由工作人員幫忙登記，然後獲得指導駕車排隊，掃描驗證碼和對照身份證明後，很快完成接種。醫護人員還細心詢問他們的身體狀況。

李樹邦說，他很高興看到市府在市立大學設立新冠疫苗接種中心。舊金山人口密度很高，但疫情防控工作做得比灣區其它很多地方都好，這是市府和工作人員努力的成果。

在目前已有的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生三種疫苗中，李樹邦更喜歡接種嬌生疫苗，因為僅需要一針就得到防疫效果。當天接種後，在現場等候20分鐘，並未有任何副作用表現。只是在剛注射的瞬間，針口處稍有疼痛。

疫情依然嚴峻，李樹邦強調，如市民想恢復正常生活，學生能盡快回課堂，就應該在獲得資格時盡快完成疫苗接種。

考法克斯（左）和梅愛恩（右）肯定各種新冠疫苗的防疫作用。（記者黃少華／攝影）
考法克斯（左）和梅愛恩（右）肯定各種新冠疫苗的防疫作用。（記者黃少華／攝影）

公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）和應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）也前往現場。他們肯定各種新冠疫苗的效用。

考法克斯說，12日當天，4800劑嬌生疫苗送往公共衛生局，其中1000劑在市立大學接種。這個中心一天通過「得來速」免下車或步行進入共提供3000劑各種疫苗接種服務。

嬌生疫苗的到來有助於緩解輝瑞和摩德納疫苗短缺的問題。不過，疫苗在舊金山的供應依然緊張。考法克斯認為，市民不應該特別選擇哪一種疫苗。他說：「這三種疫苗都能防止因感染新冠病毒死亡和住院。每個人都應該在有資格的時候盡快接種。」現時，65歲及以上或符合州1a階段（醫療健保工作人員）及1b階段（緊急服務、食品和農業、兒童保育和教育行業）的合資格人士，都可以接種。

不過，公衛局也指出，由於州府現時沒有1c階段安排，一線媒體記者不能像預期那樣從3月15日起接種新冠疫苗，州府和舊金山市府也未有具體時間表。

疫苗 嬌生 舊金山

上一則

市長提案立法 金山戶外用餐共享空間 將永久合法化

下一則

金山15日起 殘疾、重症等高危群優先打疫苗

延伸閱讀

金山15日起 殘疾、重症高危群優先打疫苗

金山15日起 殘疾、重症高危群優先打疫苗
美日印澳4元首對話 拚增產疫苗 未來投入10億劑到東協

美日印澳4元首對話 拚增產疫苗 未來投入10億劑到東協
美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先
歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論

歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論
歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用

歐盟：應加註AZ疫苗可能有嚴重過敏副作用
世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45
在舊金山口罩令仍然沒有放開，專家也建議民眾要保持警惕。（視頻截圖）

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

2021-03-11 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償