聲援聖荷西受害者 民權組織加入集體訴訟

全國有色人種促進會聖荷西/矽谷分部負責人摩爾表示，警方在去年5月29日的行為不可原諒。（視頻會議截圖）

全國有色人種促進會聖荷西 ／矽谷 分部 （NAACP of San Jose/Silicon Valley）、聖荷西和平與正義中心（San Jose Peace and Justice Center）等民權組織11日也加入了對聖荷西市的集體訴訟。

全國有色人種促進會聖荷西／矽谷分部負責人摩爾（ Rev. Jethroe Moore II）表示，聖何西警察 局指揮人員在去年5月29日的行為不可原諒，而且造成了一系列的後果。警察局在5月29日的行動代表了社會中針對非裔的種族主義、仇外和偏見情緒所開創的先例。「我們必須通過法院系統推動正義，並呼籲聯合國將警察虐待非裔列為侵犯人權的行為。」

聖荷西和平與正義中心主任麥什本(Michele Mashburn）表示， 當聖荷西民眾組織起來利用憲法第一修正案所賦予的權力進行和平集會聲援被警察所殺害的無辜受害者時，民眾卻遭到了執法部門的不公正回應。 「警方（的行為）已經表明，他們不能夠被（民眾）信任使用武器。聖何西的居民應該有權抗議，而不用擔心因此受到的暴力鎮壓和非法逮捕。」

舊金山灣區民權委員會表示，聖荷西警方對於抗議民眾的武力鎮壓是對是對聖荷西民眾自由表達權利的嚴重漠視。「這座城市必須與警察造成的傷害的（受害人）和解，終結白人至上的文化，結束暴力。」