打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

在舊金山口罩令仍然沒有放開，專家也建議民眾要保持警惕。（視頻截圖）

在疫苗 接種鋪開之後，部分地區的口罩禁令已經得到適當的鬆綁，即已經完全接種疫苗（fully vaccinated）的民眾在特定場合可以不戴口罩。

但是，有專家也呼籲，目前各地情況不同，仍然需要警惕病毒傳播，不能掉以輕心。在中文媒體的圓桌會議上，舊金山 華埠衛生局分局長白幹榮指出，打完兩針疫苗（莫德納或者輝瑞）之後，需要等待14天左右，才能讓免疫系統的免疫力開始發揮效用，抵抗病毒。

至於能否摘到口罩，舊金山市府目前給出的建議仍然是小心為主，即建議仍然遵守防疫 指令，戴好口罩、勤洗手和保持社交距離。本周早些時間聯邦疾控中心（CDC）給出的建議是，如果是打完針的一群人，也過了14天，即免疫效力已經開始發揮作用時，在室內聚會時可以不用戴口罩。至於室外仍然是要戴口罩。

白幹榮說，CDC這個建議是面相全國，但是也要看各地不同的情況，像是加州、灣區不同地方的確診數字等。他認為，不同地方的變種病毒傳播等數字都不盡相同，因此都要繼續觀察。同時他也指出，所謂的打了疫苗，也並非是不會感染，只是患上重症入院的機率會變小。而且，打完疫苗的民眾，仍然可能會是攜帶者、傳播者。

如今在舊金山，口罩令仍然沒有放開，且灣區有多個縣市，不同縣市的防疫指令、疫苗分配工作都各不相同。白幹榮說，相關的疫苗接種的證明制度也尚未全面完善，所以就算民眾說自己打了疫苗，也未知真假，所以還是需要遵守防疫指令。