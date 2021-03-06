推動學校重開 紐森簽了66億元補助案

州長紐森簽署AB 86號法案的簽字儀式獲得部分民選官員出席支持。（圖片由州長辦公室提供）

州長紐森 （Gavin Newsom）聯同部分民選官員3月5日舉行記者會，正式簽署總額達66億元的AB 86號法案，以推動加快公立學校 重開，支持學生回到課堂參與面對面學習。

AB 86號法案一攬子計畫中，最受關注的是規定將10%的新冠疫苗分配給教育工作者。州府已與58個縣衛生部門、聯邦政府及凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）等醫療供應商合作，從3月1日開始加快K-12學校工作人員獲得疫苗的速度。

AB 86號法案還向州府安全學校小組撥款2500萬元，為加州1萬多所公立學校提供科技援助、監督和問責。州府安全學校小組將對發生兩次或以上新冠疫情的學校進行安全審查。

AB 86號法案授權學校提供涵蓋本學期和今年暑假對學生的支持，包括立即擴大教學規模，提供心理健康及社會情感方面的支持。

法案3月1日由紐森宣布，3月4日獲得州議會民主、共和兩黨議員壓倒性的支持。

紐森說：「面對面教學不僅滿足孩子的學習需求，而且對他們的心理健康和社會情感需求至關重要，尤其是對最年幼和最弱勢的孩子。州府致力於為學生創造安全的學習環境，為教育工作者創造安全的工作場所。我們在幾個月的進展基礎上加快了全州各地學校重開的步伐。」

與紐森共同出席線上簽字儀式的官員包括：州參議會臨時議長艾金斯（Toni G. Atkins）、州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）、州公共教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、州教委會主席哈蒙德（Linda Darling-Hammond）、州參議員斯金納（Nancy Skinner）、，萊爾德（John Laird）和萊娃（Connie Leyva）、州眾議員丁右立（Phil Ting）和麥卡蒂（Kevin McCarty）。

根據法案，總額66億元的撥款中，20億元將用於支持課堂面對面教學的安全措施，如個人防護裝備（PPE）、通風設施升級、新型冠狀病毒（COVID-19）檢測。

州府向地方教育部 門撥款46億元，用於擴大學習機會，如暑期學校、學習輔導、心理健康服務。州府授權學校制定和執行綜合性戰略，重開和擴大各項目，以滿足學生的社會情感、心理健康和學業需求。每名遊民學生將額外獲得撥款1000元。

所有公立學校都必須在月底前為K-2年級學生以及各年級有高度需求的學生提供課堂面對面教學。否則，學校此後每天損失1%的可使用資金。處於「加州更安全經濟藍圖」紅、橙、黃三個層級的縣，學區將被要求為所有小學年級和至少一個初中或高中年級的所有學生提供課堂面對面授課，否則將面臨同樣的處罰。

目前為止，州府為加快學校安全重開還做了以下工作。包括：免費向所有學校提供三個月的個人防護裝備（PPE）和，直接支持41個縣的1000多所學校實施新冠病毒檢測，並向300多個學區提供直接科技器材援助。