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金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

記者李晗／舊金山報導
三名劫匪直接將受害者雙腳提起。（視頻截圖）
三名劫匪直接將受害者雙腳提起。（視頻截圖）

舊金山華埠附近的一間洗衣店內，被監控攝像拍到一宗暴力劫案。這是近期針對亞裔的連串暴力發生後，出現的一宗新的案件。

監控錄像顯示，當時是晚上，一名據信是華裔的長者男性在洗衣店內等候，隨後三名看上去是非裔的嫌犯，進入洗衣店對該名男子拳打腳踢，搶劫之後逃逸。

錄像顯示，其中一名嫌犯進店後直接對長者男性飛踢一腳，然後三人將他打倒在地，甚至直接把他雙腿抬起，搜刮口袋，一邊搶還一邊不斷在毆打他。整個視頻不足一分鐘，搶匪搶完之後離開現場，留下長者男子躺倒在地。

視頻在3月2日周二晚間開始在微信上流傳，3月3日主流電視台也開始報導。

根據警方的報告，案發時間是2月23日的晚上9時50分，地址是位於華埠附近的Mason街1200號路段。警方當時的報告顯示，受害者是一名67歲的亞裔男性，嫌犯則是三名20多歲的非裔。受害者被搶走的財物包括手機、現金和信用卡。綜合各方消息，顯示案件可能是嫌犯早已埋伏好襲擊受害者，而受害者可能是華裔。

根據警方報告，三名嫌犯也涉及其他案件。在上述案發地點附近，幾天之後又有類似案件發生，三名嫌犯襲擊並且搶劫一名白人男性長者。

目前警方仍然在追捕三名嫌犯，截稿前未有確切消息。警察工會（POA）也已經發出通告，懸賞2500元幫助捉拿嫌犯。

華埠旁的洗衣店內被拍到暴力襲擊案。（視頻截圖）
華埠旁的洗衣店內被拍到暴力襲擊案。（視頻截圖）

華埠 亞裔 華裔

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